Unrailed! arrivera dans sa version complète le 23 septembre sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Si Unrailed! avait déjà pu être approché grâce à sa période d’accès anticipé, le jeu de Daedalic Entertainment et Indoor Astronaut a profité de l’Indie World pour présenter sa date de sortie définitive.

Le train arrive à sa destination finale

Les amateurs de construction ferroviaire pourront découvrir le jeu final sur PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One et Switch dès le 23 septembre prochain. Le sera jouable en coopération jusqu’à quatre joueurs en local ou en ligne, ainsi qu’en solo, avec des IA qui remplaceront les autres joueurs.

Unrailed! ajoutera un nouveau biome avec cette version complète, celui de Mars, qui a la particularité de ne pas avoir d’eau et d’abriter une entité qui dérangera votre progression. On retrouvera également des nouveaux personnages et un mode bac à sable pour profiter des améliorations du train dès le début.

Une démo devrait être disponible dans les prochaines heures sur l’eShop de la Nintendo Switch.