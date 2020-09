Unrailed!

Unrailed! est un jeu de construction ferroviaire développé par Indoor Astronaut et édité par Daedalic Entertainment. Quatre joueurs doivent s'associer pour faire avancer un train ensemble, en déblayant le chemin, en construisant les rails et en cherchant les ressources nécessaires dans les différents décors proposés par le jeu. Le titre est jouable en solo et en coop jusqu'à quatre joueurs en local ou en ligne.