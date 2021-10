À présent, vous détenez toutes les reliques de Toshi nécessaires à son invocation. Vous voici alors dans la dernière ligne droite de l’histoire principale de Kena: Bridge of Spirits.

Préparez-vous pour la dernière ligne droite

Avant de parler en détail des joutes finales, profitons de ce petit paragraphe pour préciser que l’esprit corrompu de Toshi fait l’objet des deux combats les plus redoutables du jeu. Aussi pensez à récupérer, si besoin est, le maximum de karma et de Rot afin de débloquer toutes les compétences et les attaques qui leur sont liées. Montez également votre jauge de santé maximale via les points de méditation qu’il vous manque. Cela passe notamment par la libération de la corruption du village via les Courriers des esprits. En collectez le plus possible et purifier les différents secteurs nouvellement accessibles servira à la maximisation de vos compétences.

Eliminez l’esprit corrompu de Toshi

Première phase au Hall du chef de village

Rendez-vous au même endroit que durant la quête « Aidez Toshi », au Hall du chef de village, et interagissez avec le symbole lumineux. Toshi va apparaître, signalant alors le début du combat.

Toshi est sans surprise l’un des boss les plus coriaces de Kena: Bridge of Spirits. Au sol, et face à vous, il est insensible aux flèches et aux bombes, qu’il vous renvoie. Il dispose également d’un enchaînement dévastateur au corps-à-corps, avec sa lame enflammée, et reste destructeur même lors de petits enchaînements. Comme les mini-boss rencontrés durant ce chapitre, Toshi invoque également une onde de choc rouge qui ne se contre que grâce au bouclier.

Comportant peu de points faibles, Toshi s’avère tout de même particulièrement vulnérable lorsque vous lui touchez la tête à l’arc pendant qu’il vous lance des flèches autoguidées, ou bien lorsqu’il fait sortir des racines corrompues du sol.

À ces moments-là, Toshi a besoin de quelques secondes pour récupérer. Profitez-en et rouez-le de coups, notamment via vos attaques de Rot. N’oubliez pas le dash, qui est plutôt efficace pour lui faire des dégâts et l’interrompre durant certains mouvements au corps-à-corps, tout en surveillant votre jauge de bouclier.

La prudence ainsi que les roulades sont de mise afin de survivre durant cette bataille. Il est toutefois possible de prendre beaucoup de risques en voulant enchaîner dash, attaques, esquives et coups spéciaux avec vos Rot pour infliger des dégâts rapidement à Toshi, mais c’est une stratégie qui nécessite pas mal d’essais et une certaine maîtrise.

Au bout de la barre de vie de Toshi, utilisez vos Rot et effectuez un écho de bouclier. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu, et Toshi corrompt vos Rot. L’affrontement doit se poursuivre au Sanctuaire de la Montagne Sacrée.

Deuxième phase au Sanctuaire de la Montagne Sacrée

Arrivé dans une immense zone, vous constatez que ce ne sera pas Toshi que vous affronterez au cours de cette deuxième partie du combat final, mais le Dieu des Rot corrompu.

Ce boss ultime ne se combat pas tout à fait comme les autres. En effet, des abcès rouges sont disséminés un peu partout sur son corps. Tout en esquivant ces attaques redoutables, touchez ces zones sensibles avec votre arc, en vous aidant du temps ralenti lorsque vous dégainez dans les airs, ou bien au sol en appuyant sur R3, si vous détenez ce pouvoir.

Au tiers de sa barre de vie, vous vous retrouverez propulsé dans une autre dimension où vous devrez faire face à des vagues d’ennemis de plus en plus redoutables, jusqu’à tomber sur le Gardien des vignes comme dernier rempart. Soyez prudents car vous ne disposez pas de vos Rot pour vous aider, ni de quoi vous soigner, ici.

Restez mobiles et attendez le bon moment pour infliger des dégâts. Utilisez votre arc et vos bombes pour retirer quelques points de vie tout en restant à distance. A la fin de la vague, vous avez la possibilité de libérer un petit groupe de Rot. Eclatez la bulle les contenant puis purifiez le bulbe. Passez à travers le portail histoire de revenir face au Dieu des Rot.

Répétez le même schéma que lors de la première partie de ce combat : visez les abcès restants en faisant attention à une nouvelle attaque de sa part. En effet, le Dieu des Rot charge désormais un laser qu’il décharge en balayant la zone. Sautez par-dessus au bon moment pour l’éviter.

Une fois le second tiers de la barre de vie du boss atteint, vous revoilà dans une autre dimension. Cette fois, pas de combat mais plutôt une séance de plateforme.

Avancez sur le seul chemin possible en vous agrippant à chacune des fleurs d’accroche se dressant sur la route. À un moment, il faudra sauter dans le vide vers l’une d’elles pour qu’elle s’ouvre. Certaines fleurs doivent même être visées successivement, grâce au temps ralenti permis durant la visée aérienne à l’arc. Au bout de l’escalade, un nouveau groupe de Rot peut être libéré, vous rendant toutes vos jauges de courage. Assainissez le bulbe et sortez.

Troisième et dernière phase face au Dieu des Rot. Cette fois, des ennemis l’accompagnent. Rassurez-vous, leur barre de vie est plus réduite que d’habitude, mais ne les laissez pas vous submerger. Prêtez évidemment attention aux mouvements du Dieu des Rot, qui bénéficie encore d’une nouvelle attaque.

Il charge une boule sur son torse qui, une fois déclenchée, active une onde qui inflige des dégâts et retire tout votre courage. Si c’est le cas, récupérez du courage en tuant les ennemis. Mais pour éviter cela, lancez vos Rot disponibles sur l’une des lances jaunes enfoncées dans son dos. Vous lui ferez des dommages et stopperez son attaque. Réitérez cette action à deux reprises et la créature tombera au sol. Purifiez son bulbe de corruption pour enfin libérer l’esprit de Toshi.

Laissez partir…

Assistez à la cinématique riche en révélations et allez méditer une dernière fois. Il est temps de libérer vos petits compagnons qui vous ont suivi jusqu’ici, dans le but de reconstituer le Dieu des Rot et ainsi ramener définitivement l’équilibre sur les terres. Félicitations, vous avez terminé l’histoire principale de Kena: Bridge of Spirits !

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5.