Une offre exceptionnelle sur les packs volant de course + pédales Logitech pour un tarif hyper abordable au Black Friday

Des packs volants de course + pédales au Black Friday

Jouer à des jeux de course avec un volant/pédalier, ou pire encore, avec tout l’équipement SimRacing, ça coûte cher et ça peut vite devenir intimidant. Si vous hésitez, pas de panique, on a sans doute le bon plan qu’il vous faut : dès aujourd’hui, la Fnac et Amazon proposent plusieurs packs hyper intéressants pour débuter dans la discipline, avec deux références chez Logitech que nous vous conseillons. Les modèles concernés incluent le G29, le G920 et le G923, chacun adapté à des plateformes spécifiques.

Le bon plan en bref :

Offres promotionnelles sur les modèles Logitech G29, G920 et G923, tous les détails et liens plus bas

sur les modèles Logitech G29, G920 et G923, tous les détails et liens plus bas Compatibilité : G29 pour PlayStation et PC, G920 pour Xbox et PC, G923 pour les deux plateformes avec versions spécifiques.

: G29 pour PlayStation et PC, G920 pour Xbox et PC, G923 pour les deux plateformes avec versions spécifiques. Technologie TrueForce introduite avec le G923 pour une immersion accrue.

introduite avec le G923 pour une immersion accrue. Matériaux de qualité assurant confort et durabilité.

Logitech G29 Driving Force (PC, PlayStation)

Le Logitech G29 est conçu pour les utilisateurs de PlayStation et PC, offrant une expérience de conduite réaliste grâce à son retour de force à deux moteurs. Il est équipé d’un volant recouvert de cuir cousu main et de pédales en acier inoxydable, assurant durabilité et confort. Les commandes intégrées permettent un accès facile aux fonctions du jeu, et la rotation du volant à 900 degrés offre une précision optimale.

Compatibilité : PlayStation 3, PlayStation 4, PC

Rotation du volant : 900 degrés

Retour de force : Double moteur

Pédalier : Accélérateur, frein, embrayage

Dimensions : 270 x 278 x 260 mm

Poids : 2,25 kg

Logitech G920 Driving Force (PC, Xbox)

Destiné aux utilisateurs de Xbox et PC, le Logitech G920 partage de nombreuses caractéristiques avec le G29, notamment le retour de force à deux moteurs et la qualité de fabrication. Il se distingue par une disposition des boutons adaptée à la manette Xbox, facilitant la transition pour les joueurs habitués à cette plateforme. Le pédalier inclus offre une réponse précise, améliorant l’immersion lors des sessions de jeu.

Compatibilité : Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Rotation du volant : 900 degrés

Retour de force : Double moteur

Pédalier : Accélérateur, frein, embrayage

Dimensions : 270 x 278 x 260 mm

Poids : 2,25 kg

Logitech G923 TrueForce

Le Logitech G923 est la dernière évolution de la gamme, disponible en versions spécifiques pour PlayStation et Xbox. Il introduit la technologie TrueForce, un système de retour de force haute définition qui se connecte directement aux moteurs physiques des jeux compatibles, offrant une expérience de conduite encore plus immersive. Le G923 est également doté d’un double embrayage programmable, permettant des départs plus rapides et précis. Son design premium, avec des matériaux de haute qualité, assure confort et durabilité.

Celui-ci, gamme au-dessus, est en promotion un peu partout – de la Fnac à Amazon en passant par Cdiscount – et l’on vous invite à regarder le tableau juste plus bas.

Compatibilité : Versions spécifiques pour PlayStation (PS4, PS5, PC) et Xbox (Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Rotation du volant : 900 degrés

Retour de force : TrueForce haute définition

Pédalier : Accélérateur, frein, embrayage

Dimensions : 270 x 278 x 260 mm

Poids : 2,25 kg

Ces offres sont disponibles en ligne et en magasin, offrant une opportunité idéale pour améliorer votre expérience de jeu. S’il existe évidemment de meilleurs modèles à un prix souvent plus élevés, ces deux gammes Logitech sont très bonnes pour débuter. Notre rédaction vous conseille d’ailleurs ces modèles en tant que débutant, ce qui pourrait ensuite vous permettre de monter en gamme ensuite.