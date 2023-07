Une fuite suggère que le jeu High on Life arrivera bientôt sur consoles PlayStation

Hype on life ?

Repéré par l’utilisateur de Twitter Knoebel, on apprend qu’une version PS4 de High on Life apparaît dans les fichiers de la console après une mise à jour de la console (via Orbis Patches). Elle ne révèle pas grand-chose sur la date de sortie du jeu sur cette plateforme, mais selon les informations de la mise à jour, elle était destinée à « des corrections de bugs générales et des améliorations », ce qui pourrait suggérer que le jeu se prépare à sortir très bientôt sur consoles PlayStation. On imagine que la PS5 sera également concernée si cela se confirme.

High on Life est sorti sur Xbox One, Xbox Series et PC en décembre 2022 (également disponible dès la sortie via le Xbox Game Pass) et le titre a eu un certain succès, notamment grâce au Game Pass. Il s’agit d’un FPS humoristique écrit par le co-créateur de Rick & Morty et de Trover Saves The Universe. Il est question de faire équipe avec un pistolet très bavard pour stopper un cartel alien menaçant l’humanité.

Le titre doit d’ailleurs accueillir un DLC plus tard cette année. On peut donc penser à un timing assez propice pour une sortie sur les consoles de Sony. En attendant, n’hésitez pas à consulter notre test du jeu pour en savoir plus.

High on Life est disponible sur Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Xbox Game Pass.