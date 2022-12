High on Life fait actuellement un carton sur le Xbox Game Pass

En sortant tout juste avant les fêtes, High on Life ne s’est pas vraiment fait un cadeau. Il n’est pas rare de voir des jeux être complétement invisibilisés lorsqu’ils nous arrivent en décembre, encore plus après la période traditionnelle des remises de prix comme les Game Awards. Mais le jeu de Squanch Games peut cependant compter sur une arme de poids, autre que son humour, celle de sa disponibilité immédiate sur le Xbox Game Pass.

Minecraft enfin détrôné

How HIGH can @highonlifegame go!? TO THE TOP is the correct answer. Huge congratulations @SquanchGames @JustinRoiland and team! 🙌🏻💚🙅🏼‍♂️🔥 https://t.co/wUNOBqMq88 — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) December 19, 2022

En sortant immédiatement sur le Xbox Game Pass, High on Life a réussi à faire parler de lui très rapidement. Pour preuve, on apprend qu’il s’est hissé tout en haut du classement des jeux les plus joués sur le Xbox Game Pass, devant les éternels mastodontes que sont Minecraft et Forza Horizon 5, deux jeux qui n’avaient pas été dépassés depuis un long moment.

Une sacrée performance saluée par Aaron Greenberg en personne, qui se félicite d’un tel lancement. Et les ventes du jeu sur Steam montrent également que la sortie d’un jeu sur le Game Pass ne l’empêche pas de bien se vendre, puisqu’il est actuellement dans le top 10 des jeux les plus vendus sur la plateforme de Valve.

High on Life est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. Notre test arrivera très prochainement sur le site.