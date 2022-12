Uncharted 5 : Vers un reboot de la série ? Des rumeurs à surveiller

Sorti en 2016, Uncharted 4: A Thief’s End est venu mettre fin aux aventures de Nathan Drake. Une histoire qui s’est ensuite clôturée avec The Lost Legacy, un standalone centré sur Chloé Frazer. Si les jeux autour de Nathan sont bel et bien terminés, Sony et Naughty Dog ont déjà montré un certain engouement quant au retour de la franchise, et ce, à plusieurs reprises. En janvier dernier, le studio avait exprimé son envie de continuer la licence qui leur tient particulièrement à cœur. Et si l’hypothétique Uncharted 5 était un reboot de la saga ?

Le syndrome de l’éternel remake

Décidément, Sony adore relancer ses licences plutôt que de développer de nouveaux volets. La sortie de The Last of Us Part I avait déjà scotché la communauté, qui n’a pas vu la vraie nécessité de sortir le remake d’un jeu qui n’avait pas encore soufflé sa dixième bougie d’anniversaire. Cela ne semble pas arrêter le constructeur japonais puisqu’il se murmure – de façon très crédible – qu’un remaster ou remake de Horizon Zero Dawn sur PS5 est sur les rails. Alors quand on nous dit qu’Uncharted aura peut-être droit à son reboot, on souffle, mais on pourrait presque y croire.

Avant de poursuivre, il faut savoir qu’il s’agit ici d’une rumeur et que rien n’est officiel. Nous allons d’ailleurs revenir sur la potentielle crédibilité de celle-ci un peu plus bas. Le site Theleak.co vient en effet d’annoncer qu’un reboot est actuellement en développement pour Uncharted. Le site nous assure avoir deux sources de confiance qui ont déclaré que Sony a décidé de rebooter la série en début d’année et de confier ce projet à un développeur inconnu.

Ce reboot ne serait pas développé par Naughty Dog mais pas une autre équipe, bien que ce dernier aiderait tout de même les développeurs dessus. Theleak.co ajoute également que le développement n’en serait encore qu’à ses balbutiements et que la sortie ne devrait pas se faire avant longtemps, bien qu’un petit teasing pourrait se faire prochainement. On doute cependant qu’on aura quoique ce soit dans l’immédiat, même avec les Game Awards en approche. Nathan Drake bientôt de retour ?

Des rumeurs qu’il faut absolument calmer

Cependant, avant de croire à un potentiel retour d’Uncharted sous la forme d’un reboot, il faut absolument doser cette rumeur. Habituellement, nous ne relayons presque jamais les bruits de couloir, sauf quand ces derniers proviennent de journalistes et insiders réputés, qui ont déjà prouvé à plusieurs reprises leur crédibilité. Theleak.co, malgré son nom tape-à-l’œil, n’a a priori encore aucun passif comme étant une source fiable de fuites dans le domaine du jeu vidéo.

Si l’on vous en parle, c’est avant tout pour vous mettre en garde et bien doser la véracité de cette information, déjà reprise partout sans user du conditionnel : le site mentionné doit encore faire ses preuves. Néanmoins, quelques informations complémentaires permettent d’élargir les pincettes : Tom Henderson, insider qui a prouvé à de nombreuses reprises qu’on peut lui faire confiance, a relayé l’information, sans pour autant confirmer les faits.

Mais cela ne suffit évidemment pas, encore moins pour constituer un « track record », autrement dit un ensemble de rumeurs et de fuites vérifiées qui prouveraient la crédibilité du site. Et ce même s’il a été fondé par Staffan Ulmert, rédacteur en chef, qui est aussi le fondateur de Has it Leaked, un site lancé en 2012 et connu dans le domaine de la musique pour de nombreuses fuites d’albums (faire fuiter un album, un film ou autre, c’est avant tout du piratage, ce qui n’est pas la même chose que le travail d’un insider). Même si ce site a été repris plusieurs fois au cours de la précédente décennie dans des journaux très sérieux, de BBC World au New York Times, du côté du gaming, il n’a encore rien prouvé.

Autant dire qu’il convient de vous mettre en garde face à ce genre de rumeurs en provenance de sources dont la fiabilité peut difficilement être tracée. Le fait que Henderson, qui de son côté a prouvé sa fiabilité à de nombreuses reprises, relaye l’information ne lui donne pas pour autant une crédibilité immédiate. Des rumeurs comme celles-ci, on en voit à la pelle, et elle si elle obtient de l’écho, c’est simplement par le relai d’Insider Gaming. Dans le monde du cinéma, ce genre d’articles à la côte, surtout auprès des films basés sur la pop culture, et il se pourrait qu’on l’on soit en face d’un spéculateur qui ne dit pas son nom, plutôt qu’un insider.

Uncharted, vers un retour en reboot ?

Alors, pourquoi en parler ? D’abord, pour vous dire de faire attention à ne pas prendre cette rumeur pour acquise, mais aussi parce que le cas de la série Uncharted a fait l’objet de nombreuses rumeurs ces dernières années.

Bien sûr, le contexte est aussi très important. Uncharted 4: A Thief’s End avait célébré l’année passée les 37 millions de joueurs, une impressionnante statistique qui montre que la licence en a encore dans le ventre. La récente adaptation au cinéma le montre bien, tout comme la compilation remasterisée sortie sur PC et consoles plus tôt dans l’année.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’un retour de la licence : fin 2018, un projet de jeu Uncharted avait été repéré du côté du studio Sony San Diego. Puis, en avril 2021, on apprenait que Bend Studio (Days Gone) avait travaillé sur un nouvel Uncharted, avant qu’il ne soit retiré du projet. Plus récemment (et surtout, de manière plus concrète), on avait appris que Naughty Dog s’était rapproché de PlayStation Visual Arts (qui s’est occupé de The Last of Us Part I) pour travailler sur un nouveau projet en collaboration. Un rapprochement qui nous fait fortement sur la piste d’un remake.

Avec un peu de mise en situation, il est plus que possible qu’un nouveau jeu Uncharted soit en préparation tant la volonté de relancer la série est là. Reste à savoir si cela prendra la forme d’un reboot. Comme toujours, il faut prendre cette rumeur avec d’énormes pincettes, en attendant que celle-ci ne soit confirmée officiellement (ou que le site nous prouve qu’il est vraiment de confiance). A voir également s’il s’agit d’un véritable reboot avec un changement complet de direction, comme l’évoque le bruit de couloir ou si ce n’est pas une mauvaise interprétation du terme et qu’il s’agira d’un « simple » remake. Quoiqu’il en soit, avec Sony, on ne serait pas surpris d’avoir un énième projet de cette trempe, mais si on y croit, c’est davantage pour les précédents échos de journalistes sérieux plutôt que suite à cette rumeur du jour.