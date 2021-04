Sony : Pas de Days Gone 2 en vue, Bend Studio devait travailler sur un nouvel Uncharted

Vous pouvez désormais oublier Days Gone 2. Même si quelques indices laissaient penser que le monde ouverte sauce bikers n’aurait pas vraiment de suite, l’article de Bloomberg revenant très largement sur la stratégie de Sony nous confirme presque la chose.

Days Gone Gone

Si l’on devait résumer ce que l’on comprend de celle-ci, c’est que Sony voudrait miser avant tout sur ses énormes Blockbuster en laissant peu de droit à l’erreur. C’est pour cela que nous devrions avoir prochainement un remake de The Last of Us prévu sur PS5. Un choix que l’on peut qualifier de très surprenant en restant mesuré.

Bend Studio, à qui l’on doit notamment Days Gone, semble faire les frais de cette nouvelle direction. En effet, l’article nous apprend qu’une suite à ce titre avait bien été proposée mais refusée par la compagnie à cause des critiques mitigées. En effet, le monde ouvert post-apocalyptique était certes un peu en-dessous des autres exclusivités, mais ne pas lui avoir laissé une seconde chance parait assez radical d’autant que le succès commercial fut au rendez-vous.

D’où ce droit à l’erreur assez rigide que l’on évoquait. On peut aussi croire à cette affirmation puisque l’on apprenait fin 2020 les départs de deux grosses pointures de Bend Studio : John Garvin (directeur créatif) et Jeff Ross (réalisateur). Après Days Gone, une partie du studio aurait apporté son soutien au jeu multijoueur de Naughty Dog tandis qu’une autre équipe aurait été en charge d’un nouvel Uncharted.

Toutefois, les dirigeant de Bend craignaient apparemment d’être absorbé par Naughty Dog. Ils ont ainsi demandé à être retiré du projet Uncharted pour développer un tout nouveau jeu de leur cru, chose que Sony aurait accordé le mois dernier. Au vu de ce qui a été dit précédemment, on peut s’attendre à quelque de chose d’assez massif.