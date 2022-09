Accueil » Actualités » The Last of Us Part I : Un remake PS5 trop cher ? Notre test en vidéo

The Last of Us Part I aura fait couler beaucoup d’encre, et pas forcément pour les bonnes raisons. L’idée d’un remake pour un jeu qui n’a même pas dix ans (et qui est surtout vendu 80 euros tarif conseillé) a été sujet à débat au sein de la communauté, même si Naughty Dog a visiblement fait un bon boulot, comme le souligne notre test écrit.

Afin de vous donner une meilleure idée de ce que vaut ce remake, nous vous proposons notre test vidéo avec nos captures maison, tout en détaillant les points forts et les points faibles de cette nouvelle version.

The Last of Us Part I est disponible sur PlayStation 5, et sortira à une date ultérieure sur PC.