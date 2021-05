Retour sur la rumeur d’une série HBO Bloodborne et sur la question des sources dans le cinéma

Il ne vous aura pas échappé que les adaptations de jeux en séries et en films ont le vent en poupe ces derniers temps, et vous avez peut-être vu récemment passer une rumeur entourant une potentielle adaptation de Bloodborne, le célèbre jeu de From Software, en série pour le groupe HBO. Au lieu de simplement relayer cette rumeur, on revient en détails sur pourquoi cette rumeur existe, et pourquoi les rumeurs autours des adaptations vont se multiplier à l’avenir, tout en remettant en cause la crédibilité de ces bruits de couloirs.

Le but de cet article n’est pas de prouver qu’aucune rumeur n’est bonne à prendre, ni de condamner le relais de celles-ci, mais plutôt de comprendre pourquoi elles sont de plus en plus fréquentes. On va ici beaucoup parler de cinéma et des insiders du milieu, mais surtout pour parler de ces adaptations qui vont envahir nos écrans dans les mois et années à venir.

Le cas de la série Bloodborne et le fonctionnement des annonces

Si vous ne l’aviez pas encore vu, voici un rapide résumé de la rumeur à propos d’une éventuelle série Bloodborne, qui serait produite par HBO. Le site That Hashtag Show est la source de cette folle histoire, et plus précisément Nick Santos (aka @ProfHulk_THS sur Twitter) qui est à l’origine de cet article.

Dans ce dernier, l’auteur déclare avoir des sources lui affirmant qu’une série Bloodborne était bien en préparation, et qu’un premier script avait déplu à Sony. Le constructeur aurait demandé de le retravailler, et Nick Santos aurait vu ce script ainsi que des concepts-arts, tout en mentionnant que la série, de 8 épisodes, aurait une construction similaire à Dread ou The Raid, avec des boss qui viendraient ponctuer chaque épisode. Il déclare cependant que le rôle principal n’aurait pas encore été trouvé.

Comme nous l’avons précisé ici, cet article n’a pas pour but de démonter un à un les tenants et les aboutissants de cette rumeur, ni même de savoir si elle dit vrai, car tout est possible et nous ne prenons ce cas que parce qu’il fait l’actualité. Mais il est tout de même important de préciser plusieurs choses. La première, c’est que dans la majorité des cas, lorsqu’un script a été rédigé, l’auteur de ce dernier est connu.

Avant même de planter le décor d’une série, le showrunner de cette dernière se fait connaître officiellement, comme pour la série The Last of Us qui a engagé Craig Mazin dans ce rôle (en plus de co-producteur). Si l’auteur de cet article a vraiment pu voir le script, on s’étonnera alors de ne pas le voir mentionner la ou les personnes qui sont en charge de ce soi-disant script.

L’autre détail qu’il est important de souligner et de vérifier à chaque fois que l’on évoque une rumeur concerne la crédibilité de la source, et donc son historique (du fact-checking en somme). Dans ce cas précis, That Hashtag Show n’a pas eu beaucoup de scoops à son actif, mais en regardant le profil de Nick Santos, on peut voir que ce dernier s’est récemment spécialisé dans le domaine. Et n’est pas Jason Schreier qui veut, comme en témoigne ses loupés sur la série The Falcon et Le Soldat de l’Hiver (gare aux spoils si vous n’avez pas vu la série), avec tout de même quelques éléments révélés en avance qui se sont avérés exacts, mais qui étaient connus de tous grâce aux images de tournages qui avaient fuité il y a des mois. Et c’est là tout le piège de la spéculation.

La bulle spéculative autour des adaptations explose

On l’a dit, les adaptations de jeux vidéo en série sont le nouvel El Dorado d’Hollywood, mais pas seulement. Ils sont également en train de devenir les cibles privilégiés des « scoopeurs », des prétendus insiders qui ne jurent que par leurs soi-disant exclusivités. Pendant longtemps et encore maintenant, ces insiders se concentraient essentiellement sur les adaptations de comics Marvel et DC, avec le MCU (Marvel Cinematic Universe) en ligne de mire grâce à sa très grande popularité. La notoriété et le nombre de ces insiders ont particulièrement grandi lors des deux dernières années, pour une bonne raison : les films ont accumulé les retards.

Du pain béni pour ces insiders qui pouvaient alors alimenter les rumeurs autour de ces films à mesure que l’impatience des fans grandissait. Aujourd’hui encore, le prochain film Spider-Man : No Way Home en est le meilleur exemple, grâce au potentiel scénaristique du film qui ouvre des possibilités illimitées grâce au multivers, et donc des rumeurs encore plus nombreuses.

Pourquoi est-ce que l’on vous parle autant du MCU ? Tout simplement parce que ces insiders portent de plus en plus d’intérêt aux adaptations de jeux en série et films, car les projets explosent eux aussi. Voir débarquer un film Sonic en live-action aurait été impensable dix années en arrière, tout comme un film Détective Pikachu. Mais Hollywood a changé, et les projets sont de plus en plus nombreux, laissant alors la porte ouverte à toutes sortes de spéculations qui gagnent forcément en crédit maintenant que tout est possible.

Le cas de Nick Santos est justement symptomatique de cela. Après s’être intéressé aux films issus de comics, on peut désormais le voir écrire sur une série Bloodborne, qui est a priori loin de son domaine de prédilection. Loin de nous l’idée de dire qu’il est un charlatan (encore une fois, ce n’est pas un article à charge contre lui, juste un exemple au même titre que Daniel RPK, Atlanta Filming et tant d’autres), mais il illustre bien le fait que ces fameux insiders pratiquent ce que l’on appelle l’infotainment, ou l’intoxtainment dans certains cas. Il suffit de prendre l’un de ses dernier tweets en date pour s’en rendre compte :

Here's the poll for next week: — Nick "Professor Hulk" Santos (@ProfHulk_THS) May 5, 2021

Comme on peut le voir, les insiders « vendent » aujourd’hui leurs scoops en en faisant des attractions, qui apparaissent à des horaires fixes dans la semaine, et qui peuvent switcher selon les envies du public. Soyons clairs, ce n’est pas comme cela que le domaine de l’information fonctionne, et ce n’est jamais de cette manière qu’il devrait être présenté. Tout cela est avant tout un spectacle, qui sert parfois aux auteurs de ces articles à ramasser un joli pactole grâce à des Patreon ou autres.

Pourquoi les gens les financent alors s’ils se trompent ? C’est car ils ont parfois raison, mais tout n’est qu’affaire de mathématique. Non, on ne va pas vous embêter avec des calculs, mais il faut considérer le fait que ces personnes sont très productives et lancent beaucoup de rumeurs, afin de viser juste de temps en temps par inadvertance. Ce n’est ni plus ni moins que le principe du jeu de la bataille navale, si l’on veut verser dans l’analogie.

Mais ces personnes sont aussi malignes, dans la mesure où certaines de ces rumeurs lancées prennent tellement peu de risques qu’elles ne font que souligner l’évidence, ce qui leur assure alors un historique pas complétement rouge. Il suffit encore une fois de regarder les rumeurs autour du MCU pour s’en rendre compte. Dire qu’Avengers 5 va exister ou que Wolverine va jouer un grand rôle dans la saga ne sont pas vraiment les plus risquées des hot takes.

Qui croire dans ce cas ?

La réponse à cette question peut sembler simple, mais il y a bien évidemment des nuances à apporter. Si l’on parle de cinéma retenez simplement ces trois noms : Deadline, The Hollywood Reporter et Variety. Il s’agit là du trio qui ne se trompe presque jamais, avec des informations sérieuses et une rigueur à ne plus prouver, et qui ne se cache pas derrière l’excuse infaillible : « les plans changent ».

On n’ira pas jusqu’à dire de ne croire personne d’autres dans le milieu, mais ces sites se trompent rarement. Ce qui n’est bien entendu pas le cas de We Got This Covered, qui par un miracle qui ne s’explique pas, parvient toujours à être relayé et pris au sérieux. Il est parfois difficile de savoir si un insider a un bon historique, mais le cas de WGTC est hors catégorie. Il a été maintes et maintes fois prouvé que ce site fonctionnait essentiellement sur la spéculation et sur l’imagination des auteurs, qui produisent de fausses informations comme une usine. C’est d’ailleurs justement ce que pointait du doigt nos collègues de Comicsblog l’an passé, en mettant en avant des preuves édifiantes à l’occasion d’un dossier que l’on vous invite à lire.

Ces insiders ont tellement envahi l’espace médiatique qu’il est parfois difficile de faire le tri. Pour prouver à quels point ils sont nombreux et dans quelles mesures ils sont crédibles ou non, un utilisateur Reddit du coin réservé aux spoilers du MCU a établi un Google Sheet qui rassemble la plupart des « scoops » de ces insiders, en indiquant si leurs informations se sont confirmées ou non. De quoi vous donner un bon aperçu des sites à éviter.

Ce ne sont malheureusement pas les seuls dans le milieu, et nul doute que ce phénomène n’est pas sur le point de s’éteindre si les films de jeux vidéo sont les films de comics de demain. Rappelons que ce constat n’est pas non plus une attaque contre les sites ou les personnes qui relaient ces « informations », car tout le monde peut se faire avoir. Il nous est nous-même arrivé de croire des sources et de les relayer avant de nous apercevoir que nous nous étions trompés.

Tant qu’une rumeur est mise dans son contexte (avec les fameuses pincettes) et que les lecteurs sont prévenus, tout va bien, et on serait bien mal avisé de critiquer cela étant donné que vous pouvez aussi retrouver certaines rumeurs sur notre site. Mais le contexte est bien le mot-clé, et on espère qu’à l’avenir, en voyant ce genre de rumeurs, certains ou certaines d’entre vous se rappelleront de tout ce que l’on vient de voir afin de ne pas tirer des conclusions trop hâtives.

Et quant à la série Bloodborne, qu’elle existe ou non, que la rumeur se vérifie ou pas, l’important est de rappeler que la spéculation est aisée, et que ce n’est pas parce que quelqu’un a visé juste qu’il avait bien de réelles informations en sa possession. Soyez prudents !