Un nouveau jeu solo Aliens est en préparation sur l’Unreal Engine 5, avec de la réalité virtuelle

Décidément, des jeux Aliens, il n’en manque pas ces derniers temps. Récemment, on a pu découvrir Aliens: Fireteam Elite, sorti depuis déjà presque un an, et Focus Entertainment nous a révélé l’existence d’Aliens : Dark Descent il y a peu, mais ce n’est pas le seul projet Aliens en préparation. Le studio Survios (Sprint Vector, The Walking Dead Onslaught) a annoncé un partenariat avec 20th Century Games dans le but de développer un nouveau jeu Aliens, qui sera cette fois-ci un jeu solo.

Rendez-vous à la Comic-Con pour en savoir davantage

Thrilled to announce we're working with @20thcentury to develop a single-player, action-horror #Aliens game for console, PC, and VR. Learn more during the ALIEN: Expanding a Dark and Frightening Universe panel at #SDCC @Comic_Con 7/21 at 2pm PT. ➡️ https://t.co/vfavBLrdrn pic.twitter.com/WCtIypn6Vv — Survios (@Survios) July 15, 2022

Ce nouveau jeu Aliens n’a pas encore de nom définitif pour le moment, mais on sait qu’il présentera une histoire originale qui sera située entre Alien premier du nom et Aliens, où l’on incarnera un combattant vétéran prêt à en découvre avec les Xénomorphes. On sait également que le jeu sera développé avec l’aide du moteur Unreal Engine 5.

Pour le moment, ce jeu Aliens est prévu pour sortir sur PC, consoles, mais aussi sur les supports de réalité virtuelle, sans plus de précisions. Le site officiel du jeu est déjà disponible.

On devrait cependant en apprendre bien plus sur le jeu dès la semaine prochaine, à l’occasion de la San Diego Comic-Con 2022 où Survios sera présent au panel « Alien: Expanding a Dark and Frightening Universe ». Rendez-vous donc le 21 juillet à 23 heures pour en savoir plus sur ce projet.