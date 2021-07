Ubisoft : Un tout nouveau jeu dans l’univers Tom Clancy sera révélé demain à 20 heures

On sait qu’Ubisoft a plusieurs projets dans les cartons, notamment des free-to-play, et l’éditeur n’a décidément pas envie d’attendre le prochain Ubisoft Forward pour nous en présenter quelques-uns. C’est pour cela que l’on nous donne rendez-vous dès demain pour nous présenter l’un des prochains titres mettant en avant l’univers Tom Clancy.

Prenez vos agendas, et réservez votre soirée de demain soir pour assister au reveal du prochain jeu Tom Clancy, qui sera présenté sur la chaîne Twitch de l’éditeur.

Comme bien souvent, IGN a la primeur de l’information et nous a déjà gratifié d’un court extrait de gameplay de ce prochain titre.

Get a quick taste of a brand-new Ubisoft game right here, right now!

We had a chance to see what it looks like up close, and we can’t wait to tell you more. Keep an eye out on @Ubisoft tomorrow, July 19 at 11:15am PT for the full reveal. pic.twitter.com/nZkZB8kKNf

