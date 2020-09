Prince of Persia : La rumeur sur son remake se précise avec des images en fuite

Cela fait un moment que la rumeur court sur la toile, faisant couler de l’encre sans avoir droit ni à confirmation, ni à infirmation. Ubisoft reste muet concernant un potentiel remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps, qui était listé par un revendeur il y a quelques semaines, ainsi qu’au sujet du nom de domaine déposé en début d’année. Pourtant les choses continuent d’évoluer, toujours sous couvert de bruit de couloir.

Pas de sortie en novembre, et pas de version Switch ?

Jusque là, cette fameuse rumeur s’attachait à dire que l’excellent Pince of Persia : Les Sables du temps aurait droit à un remake en bonne et due forme. Ubisoft viserait même une sortie sur Nintendo Switch et PlayStation 4, pour une parution au mois de novembre 2020. Seulement un nouveau challenger est récemment entré dans l’arène, et il annonce un parcours assez différent pour cet hypothétique jeu.

C’est à Daniel Ahmad que l’on doit les infos du jour, une nouvelle fois difficiles à authentifier cela va de soi. L’analyste a en effet déclaré sur Twitter que ce remake ne devrait pas sortir sur Nintendo Switch, se concentrant donc, par élimination, sur PlayStation 4. Quant à sa sortie, il annonce qu’elle ne se ferait finalement pas en novembre prochain, sans préciser de nouvelle fenêtre.

De plus, des images de ce remake ont fuité sur Twitter et sur Reddit, comme on pouvait s’y attendre pour un jeu Ubisoft. Ces images laissent donc peu de place au doute.

В русском Uplay нашли баннеры римейка первой части Prince of Persia: The Sands of Time. Скорее всего, игру покажут на сегодняшней конференции Ubisoft Forward. pic.twitter.com/vC0Hq6lO0o — Завтракаст (@zavtracast) September 10, 2020

Nouveau retournement de situation dans cette pièce toute en murmures et en bruits de couloirs invérifiables, alors que que le prochain Ubisoft Forward se tient aujourd’hui même. Un événement pointé par beaucoup de monde comme l’occasion rêvée d’annoncer ce fameux remake de Prince of Persia. Rendez-vous ce soir à 20h pétantes pour découvrir, ou non, ce qu’il en est.