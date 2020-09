Immortals Fenyx Rising fuite sur le Microsoft Store

Immortals Fenyx Rising est un jeu Ubisoft, la tradition veut donc qu’il fuite totalement avant son annonce (ou ré-annonce). C’est sa page sur le Microsoft Store qui nous donne beaucoup d’informations sur le jeu dont sa date de sortie. L’URL appelle d’ailleurs le jeu « gods-monsters » pour ceux qui avaient encore un doute qu’il s’agisse bien de la nouvelle identité de Gods & Monsters.

Assassin’s Creed : Breath of the Kid Icarus

Immortals Fenyx Rising sortira donc le 3 décembre 2020. Comme chaque jeu Ubi en ce moment, on découvre qu’il sera compatible avec le Smart Delivery sur consoles Xbox et on suppose qu’il y aura bien la mise à niveau gratuite chez PlayStation 5. On sait qu’il est développé par Ubisoft Québec, ne proposera que du jeu solo et pèsera 30 Go sur Xbox One.

Le synopsis du jeu indique que l’on joue Fenyx, une demi-déesse ailée qui doit sauver les divinités de la mythologie grecque. Son arsenal inclura l’épée d’Achille ou les ailes de Dédale ainsi que de nombreux pouvoirs tels que les flèches téléguidées ou la télékinésie. Tout ceci sera bien utilise pour réussir les énigmes et les combats, sur terre ou dans les airs, contre des boss tels que le Cyclope ou Méduse.

Il s’agira bien d’un jeu d’action-aventure en monde ouvert et on apprend que ce monde sera composé de sept régions, chacune inspirée par les Dieux grecs. On sait aussi que précommander le jeu permettra d’obtenir une mission supplémentaire, nommée en anglais A Tale of Fire and Lightning. On devrait en voir plus lors du prochain Ubisoft Forward le 10 septembre, sauf si le jeu continue de leaker ce qui ne serait pas étonnant vu Ubi.

Immortals Fenyx Rising sortira donc le 3 décembre sur Xbox One et on suppose qu’il sortira également à cette date sur PlayStation 4, Switch, Stadia et PC, voire même sur Xbox Series X et PlayStation 5 .