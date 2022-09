Ubisoft annonce travailler sur Project U, un nouveau hero shooter en coop

Même si plusieurs projets ont été annulés en interne, Ubisoft regorge visiblement d’idées et de nouveaux jeux à mettre en place. On a déjà pu avoir quelques nouvelles de Project Q, un Battle Arena, et afin que cela ne fuite pas à nouveau, l’éditeur français prend les devants en annonçant sans prévenir l’existence de Project U. Il faut croire qu’Ubisoft a autant de projets qu’il y a de lettres dans l’alphabet, et ce Project U a dévoilé une première image ainsi qu’une phase de test qui commencera prochainement.

Déjà des tests de prévus

Project U est décrit comme étant un shooter en coopération, qui semble s’axer sur du PvE et demander aux joueurs et joueuses de s’allier pour faire face à une menace.

C’est pour le moment tout ce que l’on sait du titre, mais une première phase de test ouverte au public est déjà planifiée sur PC. Pour avoir une chance d’y participer, il suffit de se rendre sur le site officiel de Project U, et de s’inscrire via votre compte Ubisoft Connect.

Ubisoft a d’ores et déjà partagé les spécificités techniques requises pour faire tourner le jeu sur PC :

30 images par secondes

OS : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-4460, AMD Ryzen 3 1200

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1070 (8 Go de VRAM) ou AMD Radeon RX Vega 64 (8 Go de VRAM)

RAM : 16 Go dual channel

60 images par secondes

OS : Windows 10

Processeur : Intel Core i7-6700K, AMD Ryzen 5 2600

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2060 (8 Go de VRAM) ou AMD Radeon RX Vega 64 (8 Go de VRAM)

RAM : 16 Go dual channel

On attend maintenant de voir quand cette alpha aura lieu pour en apprendre plus sur ce mystérieux titre.