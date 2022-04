Ubisoft confirme l’existence de Project Q, son prochain Battle Arena

Les fuites chez Ubisoft, c’est visiblement une histoire qui dure. Il y a quelques jours, le toujours très bien informé Tom Henderson nous apprenait que l’éditeur français travaillait sur Project Q, qui serait un jeu de type PvP orienté Battle Arena, avec un soupçon de Battle Royale dans l’un de ses deux modes principaux. Chose surprenante, Ubisoft n’a pas hésité bien longtemps avant de confirmer la fuite, puisque l’éditeur révèle Project Q sur Twitter.

So, we heard you heard… 🤷

‍Introducing codename “Project Q”, a team battle arena letting players truly own the experience! The game is in early development and we will keep testing, so for now all you can do is register for upcoming tests: https://t.co/TMRKwiUzbJ pic.twitter.com/hZ40OkPdum

— Ubisoft (@Ubisoft) April 23, 2022