L’application Twitch arrive enfin sur Nintendo Switch

Même si elle est sorti depuis maintenant quatre longues années, la Nintendo Switch n’est pas encore vraiment satisfaisante en tant que lecteur multimédia, et des applications comme Twitch sont demandées depuis la sortie de la console. Il aura donc fallu attendre, mais Nintendo nous fait aujourd’hui la surprise de sortir l’application Twitch tant désirée sur sa console.

Twitch sur Switch, c’est maintenant possible

Vous pouvez donc désormais télécharger l’application Twitch sur votre Nintendo Switch et regardez vos streamers et streameuses préférés directement sur votre console. On notera que vous ne pourrez pas streamer de votre côté directement dessus, mais c’est toujours cela de pris. Le lecteur est disponible gratuitement.

Maintenant, nul doute que celles et ceux qui possèdent la console vont attendre avec impatience l’arrivée des services de SVOD sur Switch.