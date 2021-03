Voici la liste complète et officielle des trophées / succès du jeu It Takes Two. Cette liste vous aidera dans vote quête du platine ou 100% selon votre plateforme, les trophées étant les mêmes. N’hésitez pas à parcourir notre guide complet si vous êtes en quête de plus d’informations sur It Takes Two et notamment sa solution complète.

Attention : certains trophées ou succès pourraient spoiler l’histoire du jeu notamment les trophées cachés.

Liste des trophées / succès de It Takes Two

Platine

Couple irrésistible

Rien ni personne ne peut vous arrêter !

Or

It Took Two

Vous avez réussi ! COL-LA-BO-RA-TION !

Insatiables

Vous avez découvert tous les mini-jeux !

Une grande évasion (trophée caché)

Eux aussi, ils se sont fait la malle.

On casse la tirelire

Il fallait de l’argent frais.

Cascades en série

Faites le show, en mourant s’il le faut.

Impression d'art

C’est superbe ! On va le mettre sur le frigo.

Sur de bons rails

Tchou tchou !

Pros des plateformes

La tour de l’enfer ? Je dirais plutôt que ces plateformes étaient d’enfer.

Force triangulaire (trophée caché)

Que le vent souffle dans l’ocarina, céleste princesse !

Hélicoptère

Allez-y doucement, quand même !

Bronze

Faut être maso…

Vous avez un côté sadique, quand même !

Une petite pause ?

Jouez les paparazzi du selfie.

Des voix venues d'ailleurs

Vous êtes à l’écoute de l’univers !

La tête dans les étoiles

Visez les étoiles, tout simplement.

Dîner de dino

Les dinosaures ont disparu ? Dur à avaler !

Tortue, où es-tu ?

Encore ? Surveillez un peu vos petits !

Poiscaille en pagaille

Interdit de nourrir les animaux ! Mais ils sont si mignons…

Terreur des sept mers

Chapeau bas, vous resplendissez, capitaine !

Microrelaxation

Libérez toute cette tension, au niveau des racines.

Sur un petit nuage

Méditez pour atteindre un niveau de conscience supérieur. Ou juste pour vous calmer un peu.

