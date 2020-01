Trois ans plus tard, Stories Untold arrive sur Switch le 16 janvier

Il était sorti en février 2017 sur PC, Stories Untold va s’offrir une seconde jeunesse avec un portage sur la machine de Nintendo. Le studio de développement No Code vient en effet d’annoncer que leur titre arrivera sur Switch via l’eShop le 16 janvier et sera toujours distribué par l’éditeur Devolver Digital. Une bande-annonce et une date, voilà ce qu’il faut retenir.

Un jeu narratif à destination de la Switch

Pour celles et ceux qui n’ont pas forcément suivi sa sortie il y a bientôt trois ans, Stories Untold nous raconte quatre séries d’histoires. Il est donc découpé en quatre épisodes et nous fait vivre une aventure old school où l’on sera plongé dans une maison abandonnée. Il était d’ailleurs proposé gratuitement pendant une période donnée sur l’Epic Games Store en mai dernier.

Le tarif n’est pas encore connu mais nul doute qu’il sera basera sur le prix affiché sur Steam et GOG, c’est-à-dire aux alentours de 9.99€. Malgré une histoire relativement courte, Stories Untold a plutôt été bien apprécié par les joueurs. Attention tout de même, le titre n’est disponible qu’en anglais.