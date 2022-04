Trigon: Space Story : Tout savoir sur ce roguelike de science-fiction

L’éditeur allemand Gameforge nous a surtout habitués à des jeux massivement multijoueur tels que AION ou encore Sword of Legends Online dernièrement. Avec Trigon: Space Story, on change de registre pour aborder du jeu indépendant, plus classique dirons-nous. Il s’agit en effet d’un premier pas pour Gameforge qui compte accompagner de nombreux projets de ce genre à travers le monde.

Trigon: Space Story est un jeu de stratégie roguelike qui sortira le 28 avril prochain sur PC via Steam. Une démo est d’ores et déjà disponible si vous voulez essayer par vous-même avant d’éventuellement craquer le jour J.

Vous êtes le capitaine

Le titre ne cache pas son inspiration majeure, à savoir le classique Faster Than Light dont il reprend quelques éléments pour les adapter à sa sauce. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles il a tapé dans l’œil d’une grosse communauté de joueurs et de joueuses qui souhaitent plus de titres dans cette veine.

Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec le concept, il s’agit en gros d’explorer le cosmos à bord d’un vaisseau composé d’un équipage qui doit accomplir différentes missions. Pour cela, ils doivent aller de système en système pour progresser, toutefois, chaque étape est jonchée d’événements aléatoires, de combats et de tâches quotidiennes à réaliser à bord du vaisseau.

La partie roguelike intervient dans son univers généré de manière procédurale à chaque partie, et bien sûr, en cas de mort, il faut tout recommencer depuis le début. Bref, un concept aussi chronophage qu’addictif. Pour se faire rapidement la main, Trigon: Space Story propose de vous initier à ses mécaniques de jeu à travers un tutoriel assez complet qui vous met en situation afin que vous compreniez comment gérer votre équipage, votre vaisseau ainsi que le déroulement des combats.

Pour le reste, tout est une question d’adaptation et d’élaboration de nouvelles stratégies. En somme, tout ce qui fait le sel de ces jeux si particuliers. Le plus important à comprendre, c’est que vous êtes le capitaine du vaisseau, ce qui veut dire que vous pouvez explorer librement la galaxie selon vos envies, mais que ce poste s’accompagne également de devoirs qui concernent votre équipage et les décisions difficiles à prendre.

Avec ou sans pause : c’est à votre rythme

Afin de contenter tout le monde, ou bien de monter en gamme graduellement concernant la difficulté, le jeu incorpore un mode facile et difficile. En outre, cocher l’option « Machine à tuer » donne encore plus de challenge puisqu’il n’y a pas de pause tactique dans ce mode. Il faut effectivement réfléchir vite et faire les bonnes actions au bon moment en tant que capitaine.

Tout d’abord, il faut noter que la campagne vous embarquera dans 4 chapitres différents. Chacun d’eux met d’ailleurs une des races de l’univers du jeu à l’honneur : les humains, les étaris, les rakkhis et les taertikrons. Votre équipage pourra tout de même avoir de la diversité puisque certaines missions ou évènements (dans les bars par exemple) vous permettront de recruter de nouveaux membres à bord.

Dans, Trigon: Space Story, la gestion du vaisseau passe par sa bonne santé mécanique. Chaque membre d’équipage doit être prêt à réparer des dommages causés par des phénomènes naturels (comme une tempête solaire ou un trou noir) ou des attaques de pirates, et à combattre quand c’est nécessaire. Une autre part important de la gestion consiste à assigner l’énergie du générateur aux bonnes sections (armement, bouclier, hyperpropulsion…). Il est parfois nécessaire d’assigner des points en urgence comme à l’infirmerie pour soigner vos compagnons.

Heureusement, le navire spatial peut être amélioré de nombreuses façons, dont l’armement, afin de tenir le choc face à des ennemis toujours plus puissants. Les membres de votre équipage gagnent aussi de l’EXP et obtiennent même des compétences passives pour se renforcer. Car les affrontements peuvent devenir assez chaotiques, avec des pirates qui abordent votre vaisseau tout en vous bombardant de projectiles. A chaque victoire, votre prime augmente, rendant de ce fait les combats de plus en plus corsés.

Une bonne gestion des ressources

Les sessions demandent de gérer ses ressources d’une main de maître, cela passe bien sûr par une phase de découverte où l’on apprend ce que l’on doit prioriser en premier lieu. Nous avons par exemple les crédits qui permettent d’acheter des compétences ou des membres d’équipage (entre autres), la ferraille qui sert à améliorer les jauges des différents composants du vaisseau, et enfin la soute qui regroupe les éléments nécessaires pour la survie comme la nourriture de l’équipage ou le carburant qui permet de vous déplacer via les hypersauts.

Précisons enfin que Trigon: Space Story bénéficie de graphismes très léchés qui renforcent notre immersion dans l’immensité de l’espace. Les déplacements, les armes, et même l’interface font que l’on s’imagine totalement dans une ambiance à la Star Trek. Même chose pour le sound-design qui nous procure des effets sonores dignes des classiques de la science-fiction.

En conclusion

Après quelques parties de notre côté, on peut affirmer que Trigon: Space Story est effectivement un jeu qui devrait plaire aux amoureux de Faster Than Light. On profite tout de même ici d’un habillage assez moderne qui rend les aventures plus vivantes. On apprécie également cette liberté dans les déplacements bien que l’on soit forcé à un moment donné de faire face aux gros challenges.

Trigon est exigeant mais pas inaccessible puisqu’il nous laisse la possibilité d’avancer à notre rythme via des modes de difficulté mais le charme reste indéniablement la découverte des systèmes et des rouages de notre vaisseau ; sans oublier l’équipage qu’il faut apprendre à bien manipuler. Cette capacité d’adaptation et ces connaissances accumulées font que l’on relance rapidement les parties pour faire toujours mieux.

Trigon: Space Story sortira le 28 avril sur PC via Steam. Si vous voulez avoir un aperçu plus concret, vous pouvez dès à présent télécharger la démo gratuite sur Steam.