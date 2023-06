Transformers: Earthspark – Expedition permet de contrôler Bumblebee pour sauver le monde

Transformers vient d’effectuer sur grand retour au cinéma avec un nouveau film nommé Rise of the Beasts, c’est pourquoi Outright Games a voulu profiter de ce bon moment pour officialiser l’arrivée d’un jeu Transformers inédit. Puisque l’éditeur est spécialisé dans les jeux qui touchent un public familial, comme le dernier jeu Justice League, on le retrouve ici aux commandes d’une adaptation du dessin animé Transformers: Earthspark, qui a débuté sa diffusion il y a peu. On découvre ainsi Transformers: Earthspark – Expedition, un jeu prévu pour cette année.