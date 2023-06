Trackline Express : Voici 5 raisons de tester absolument la démo de ce train-builder décalé

Un style visuel unique

Si vous l’avez découvert lors de l’AG French Direct, vous l’avez certainement remarqué grâce à sa patte artistique pas comme les autres, qui mélange habilement 2D et 3D avec un aspect peint à la main. Chaque objet, personnage, construction ou train n’apparait qu’en 2D, comme des morceaux de cartons, tandis que l’on peut évoluer sur une map qui est elle en 3D, le tout avec une vue du dessus.

On découvre aussi des personnages tout simples et pourtant si amusants, avec des expressions qui ressortent bien et qui permettent de faire passer un peu d’humour dans ce jeu de gestion qui ne se prend pas totalement au sérieux. Il accroche tout de suite l’œil, ce qui donne forcément très envie de se plonger dans l’aventure ! Et on vous le confirme, la sensation est d’autant plus agréable une fois que nous y jouons pour de vrai !

Un cycle jour/nuit qui change tout

La démo qui est proposée à l’occasion du Steam Next Fest permet de tester l’une des particularités les plus importantes du jeu, à savoir son cycle jour/nuit. Durant la journée, vous pourrez progresser tranquillement en partant à la recherche de ressources, tout en améliorant votre construction et votre train. Une partie du jeu qui est relaxante, qui ne demande pas d’être sur le qui-vive et qui sert surtout à mieux se préparer pour les événements de la nuit.

Mais attention, la nuit, ce n’est pas la même limonade ! Les barbares viendront s’en prendre à vous et vous risquez de tout perdre. Prévoir ses défenses est essentiel pour s’assurer de passer une nuit plus tranquille, sachant que cette phase de jeu est un peu plus courte que celle en journée. De quoi ajouter un peu de défi à l’expérience, qui reste malgré plutôt tranquille. Un décalage, que l’on apprécie énormément.

Vous ne gérez pas qu’un train, mais aussi des passagers

Que serait un train sans ses passagers ? Au fil de votre avancée, vous serez amenés à faire la rencontre d’autres personnes qui viendront monter à bord de votre train, et il ne faudra pas hésiter à les faire charbonner, car vous serez tous dans la même galère.

Votre but initial sera bien entendu de les défendre contre les ennemis les plus féroces et les incendies (sinon, bonjour les assurances), mais ils pourront aussi mettre la main à la pâte en vous aidant à récolter des ressources comme du bois ou de l’eau. Bien répartir ses troupes sera donc essentiel pour tracer votre voie. Soyez créatifs !

Testez votre imagination

Justement, en parlant de créativité : pour repousser vos ennemis et avancer le plus rapidement dans la création de votre système ferroviaire, il va falloir faire preuve d’imagination. Si le jeu vous tient la main lors de l’explication des systèmes les plus basiques, il vous laisse aussi faire vos propres expérimentations avec des constructions et des améliorations qui ne demandent qu’à être testées. Soyez donc curieux en effectuant des combinaisons d’objets qui pourront peut-être vous sauver la mise…

Tout cela s’accorde parfaitement à l’ambiance générale qui se dégage de l’aventure : avec son inventivité, son concept qui nous pousse à être créatif, ses situations parfois burlesques et ses personnages au sourire niais, Trackline Express est également une expérience qui donne le sourire. De quoi décompresser un peu après une dure journée !

La redécouverte est presque quotidienne

En plus de son aspect gestion, Trackline Express met aussi en avant un léger aspect roguelite. D’abord, avec des défis de plus en plus difficiles qui demandent d’apprendre pour mieux appréhender certaines situations, notamment lorsque l’on arrive en fin de parcours et que les nuits deviennent de plus en plus difficiles.

Mais aussi avec des cartes générées de manière procédurale, qui changent chaque jour dans le mode Défi Quotidien. Vous pourrez donc ainsi lancer le jeu quotidiennement pour découvrir une nouvelle carte, qui sera la même pour vous et vos amis, et tous les autres joueurs et joueuses du monde. Une façon de tester vos limites et vos créations par rapport à celles des autres, sachant qu’un leaderboard permettra de mieux comparer tout cela dans la version définitive.

On vous invite à tester gratuitement la démo de Trackline Express dès maintenant ! Faites vite, elle ne sera disponible que jusqu’au 26 juin prochain dans le cadre du Steam Next Fest. Le jeu devrait également sortir sur Switch dans le courant de l’année. N’oubliez pas, wishlister un jeu indépendant soutient beaucoup son développeur, donc n’hésitez pas à le faire tout en lâchant une évaluation sur la page Steam !