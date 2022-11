Accueil » Actualités » Tower of Fantasy : Saki Fuwa est disponible et la 2.1 arrive le 22 novembre

Ces dernières semaines, Tower of Fantasy a bien accéléré le rythme de parution pour ses mises à jour : l’objectif, rattraper la version chinoise. Cela s’est fait avec l’arrivée très rapide de la 2.0, disponible depuis quelques semaines, et on arrive au déploiement de la version 2.1. On a désormais la date officielle, les premières images et la confirmation du contenu. Mais aujourd’hui signe aussi (et surtout) l’arrivée de Saki Fuwa.

Saki Fuwa entre dans la danse

Après l’arrivée de Ruby avec la 2.0, c’est un nouveau simulacre qui est ajouté dès aujourd’hui : Saki Fuwa. Déjà teasée depuis la dernière version, la capitaine des forces spéciales de sécurité de Mirroria peut maintenant être tirée dans sa bannière dédiée. Pour rappel, Saki Fuwa est un personnage Cryo, paré pour le tank, avec un bon shield breaker. Ses nouvelles matrices sont également disponibles au tirage.

Le Labyrinthe Déconcertant fait son entrée

Les personnes qui suivent les nouveautés de la version chinoise ne seront pas trop surpris : cette version 2.1 va apporter un prolongement de l’histoire principale avec la suite de la quête de Vera, ainsi que l’arrivée d’une nouvelle zone, le Labyrinthe Déconcertant, situé juste en-dessous de la cité de Mirroria. Comme son nom l’indique, l’endroit est labyrinthique, et regorgera de nouvelles choses à découvrir (et surtout, des Nucléus à trouver).

Quand arrive la 2.1 de Tower of Fantasy ?

C’est maintenant officiel, la mise à jour 2.1 sera déployée le 22 novembre 2022 sur Tower of Fantasy. La version globale (CN) pourra donc profiter de ces nouveautés dans un peu moins de deux semaines. Comme toujours, il faut s’attendre à une maintenance à la remise à zéro des serveurs (5H du matin théoriquement).

Tower of Fantasy est disponible sur PC via Steam et le launcher officiel ainsi que sur mobiles iOS et Android.