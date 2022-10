Accueil » Actualités » Tower of Fantasy : Les événements Rose épineuse et Visite de Mirroria sont lancés

Alors que le titre a accueilli sa mise à jour 2.0 il y a une semaine tout pile, de nouveaux événements à durée limite font leur apparition. Tower of Fantasy accueille ainsi Rose épineuse et Visite de Mirroria en ce jeudi 27 octobre 2022, deux events relativement simples, qui auront surtout le mérite d’apporter diverses récompenses (dont des Nucleus).

Rose épineuse

Ce premier événement est d’ores et déjà disponible et il s’agit simplement d’un événement gachapon, comme ça a déjà été le cas il y a quelques semaines. Dès le début de l’événement, vous aurez droit à cinq pièces gachapon rosées à utiliser dans la machine, histoire de lancer vos premiers tirages. Puis il faudra ensuite dépenser des cristaux obscurs pour en avoir. Parmi les récompenses, il y a des matériaux et des pièces d’or, mais on retient surtout une tenue et des accessoires pour Mi-A dans le thème d’Halloween.

Durée de l’événement : du 27/10/2022 à 5H au 03/11/2022 à 04h00

: du 27/10/2022 à 5H au 03/11/2022 à 04h00 Conditions : Finir la quête principale Intrus de la station écologique

Comment gagner des Pièces gachapon rosées ?

Pour avoir des pièces gachapon rosées pour cet événement, il n’y a pas 36 solutions : il faut payer en cristaux obscurs. Vous aurez 5 pièces au lancement de l’événement, puis il faudra passer par l’achat : chaque pièce coûte 100 cristaux obscurs. Bien sûr, étant donné que les taux de drop sont bas, on vous conseille de ne pas trop dépenser dans cet événement pour obtenir les tenues, ce qui ne sera pas rentable. Gardez vos cristaux pour les vraies bannières.

Visite de Mirroria

Le second événement est un petit tour dans la ville de Mirroria. Tous les jours, entre midi et 23h, il sera possible de faire un tour de la cité pendant environ 10 minutes. Il faut s’inscrire à heure fixe, toutes les heures, et l’événement commencera dix minutes après chaque créneau de réservation (par exemple, il faut s’inscrire à 14h, puis on part pour un tour de la ville à 14h10).

Il s’agit plus ou moins d’une course : il faut passer à travers 10 postes de contrôles, et arriver avant la fin du temps imparti. Cela vous permet de récupérer des récompenses via des emblèmes de Stimulateur cardiaque qui peuvent être échangés dans une boutique qui contient notamment des Nucléus Rouges.

Durée de l’événement : du 27/10/2022 à 6h au 09/11/2022 à 16h59

: du 27/10/2022 à 6h au 09/11/2022 à 16h59 Heure du début de la visite de Mirroria : Tous les jours de 12h à 23h

: Tous les jours de 12h à 23h Conditions : Avoir accès à Mirroria

Voilà, c’est tout. De petits événements qui ne viendront pas remplir vos journées mais qui ont le mérite d’exister pour récupérer des récompenses (en partie aléatoires). De nouveaux contenus devraient bientôt être ajoutés, avec prochainement un nouveau Simulacre. D’ici là, vous pouvez consulter nos guides autour de Tower of Fantasy, le jeu étant disponible sur PC, iOS et Android.