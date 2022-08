Tower of Fantasy : Frigg sera le prochain Simulacre à obtenir

Tower of Fantasy est disponible depuis une dizaine de jours chez nous, et c’est pour le moment un carton. Le titre a su séduire avec sa patte plus orienté multijoueur qu’un Genshin Impact, et il doit maintenant tenter de conserver son public en publiant régulièrement des nouveautés. Puisque la version globale a du retard par rapport à la version chinoise, avec cette dernière qui a beaucoup plus de personnages jouables (des Simulacres), il faut s’attendre à ce que Hotta Studio nous offre un rythme de sortie effréné pour les premières bannières, et on sait aujourd’hui qui sera à l’honneur de la prochaine.

Commencez à économiser vos Nucléus rouges

Sans grande surprise, c’est donc Frigg qui sera le prochain Simulacre de rareté SSR a être ajouté dans la version globale du jeu. Sans surprise car elle était déjà présente dans les fichiers du jeu, tout comme Cobalt ou Claudia.

Frigg est classée en tant que DPS avec des dégâts de glace causés par son katana. Vous pourrez tenter de dépenser tous vos Nucléus rouges pour l’obtenir dès le 1er septembre prochain en jeu.

Tower of Fantasy est disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.