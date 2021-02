Total War: Warhammer III est annoncé avec un premier trailer

Plus de trois ans après un Total War: Warhammer II plutôt réussi, la licence annonce son retour avec Total War: Warhammer III, qui viendra mettre un terme à la trilogie et qui sera à nouveau chapeauté par Creative Assembly. Le titre s’offre un premier trailer afin de nous donner un aperçu de son ambiance et de son univers.

Un trailer épique pour ce troisième épisode

Cet opus nous proposera une nouvelle histoire où les joueurs pourront explorer les Royaumes du Chaos et découvrir de nouveaux paysages, en quête d’un pouvoir qui donnera lieu à une guerre entre démons et mortels.

Plus de choix seront ici disponibles pour les joueurs, et de nouvelles races seront intégrées, tandis que le Royaume de Kislev et Cathay seront pour la première fois présents dans un jeu. On y trouvera aussi une plus grande variété de héros, de monstres et de capacités.

On ne sait pas encore quand arrivera exactement ce troisième opus, mais Total War: Warhammer III devrait bien débarquer dans le courant de l’année 2021 sur PC.