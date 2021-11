Total War: Warhammer III arrivera le 17 février 2022 et sera compris directement dans le Game Pass

En septembre dernier, on apprenait que Total War: Warhammer III rejoignait la longue liste des jeux reporté à 2022, avec la promesse d’arriver tôt dans l’année. Finalement, SEGA et The Creative Assembly nous ont vite tenu au courant de la nouvelle date du jeu, et forcément, elle est en février.

Une autre sortie Day One sur le Game Pass

On pourrait presque se demander si les éditeurs pensent que février est le seul mois de l’année 2022 tant on compte de nombreuses sorties durant cette période, mais c’est bien à ce moment-là que prévoit de sortir Total War: Warhammer III.

Le titre sera donc disponible dès le 17 février prochain comme nous l’apprend ce drôle de trailer, mettant en avant les Ogres. De plus, puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, on apprend également que le jeu sera disponible dans le Xbox Game Pass PC dès le jour de sa sortie. Un signe de plus qui montre que la relation entre SEGA et Microsoft est décidément au beau fixe.