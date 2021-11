Microsoft et Sega signent un partenariat autour du cloud gaming via Azure

Pendant un temps, on pensait que Microsoft était sur le point de racheter Sega suite à des « indices » et des théories qui s’accumulaient. Les deux entreprises se sont effectivement rapprochées, mais pas forcément pour un rachat, puisque l’on apprend aujourd’hui l’existence d’un partenariat, où Microsoft Azure est au cœur de cette entente.

Le cloud comme clé de voute dans ce partenariat

Le service cloud de Microsoft est très demandé par de nombreuses entreprises, et le géant américain a même conclu un accord avec Sony sur le développement et l’exploitation d’Azure il y a de cela quelques années. C’est au tour de Sega de s’intéresser à cette technologie, avec un partenariat qui a pour but de développer la prochaine génération de jeux Sega :

« Cette alliance constituera un élément clé de la stratégie à moyen et long terme, permettant à l’entreprise d’aller de l’avant avec des « Supers Jeux », une nouvelle initiative pour développer des jeux nouveaux et innovants avec comme principaux axes les termes « Global », « Online », « Communauté » et « Utilisation de licence ». »

La technologie cloud permettra donc à Sega de repenser sa façon de développer, notamment pour les jeux orientés online comme Phantasy Star Online 2, et on imagine que cet accord aura aussi des conséquences sur le line-up de l’éditeur sur les consoles Xbox.

Sans imaginer que des titres pourraient arriver en exclusivités, on imagine qu’avec ce rapprochement, de plus en plus de jeux Sega arriveront aussi sur les consoles Xbox. Le rapprochement était déjà visible grâce à l’arrivée des Yakuza sur Xbox, et dorénavant, les deux entreprises sont plus proches que jamais.