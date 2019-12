Top ventes jeux vidéo en France semaine 50 : La Switch, toujours devant

Comme chaque début de semaine, le SELL partage le top des meilleures ventes jeux vidéo enregistrées en France. Et il faut avouer que cela ne bouge pas beaucoup : on a toujours la domination Switch et notamment Luigi’s Mansion 3 qui reste encore une fois en tête, suivi de quelques blockbusters de fin d’année.

Rappelons qu’il s’agit toujours d’un classement avec une semaine d’écart. Voici donc le top des ventes jeux vidéo pour cette semaine 50 (du 9 au 15 décembre 2019).

Quelles sont les meilleures ventes jeux vidéo cette semaine ?

Top 5 des ventes jeux vidéo semaine 50 :

Le top 3 par consoles

Passons maintenant au classement des ventes enregistrées, cette fois-ci selon les plateformes de jeux.

Sur PlayStation 4 :

FIFA 20 Call of Duty Modern Warfare Star Wars Jedi: Fallen Order

Sur Xbox One :

Call of Duty Modern Warfare FIFA 20 Star Wars Jedi: Fallen Order

Sur Nintendo Switch :

Luigi’s Mansion 3 Pokémon Épée Mario Kart 8 Deluxe

Sur 3DS :

Luigi’s Mansion Mario Kart 7 Luigi’s Mansion 2

Sur PC (physique uniquement) :

Football Manager 2020 Red Dead Redemption 2 Star Wars Jedi: Fallen Order

On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau top.