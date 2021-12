Les 10 jeux les plus attendus de 2022

Avec tous les reports qui ont frappé l’année 2021, 2022 devrait être une cuvée tout bonnement extraordinaire avec de très nombreux jeux très attendus qui devraient sortir, si d’autres retards ne sont pas de la partie. Lors de nos AG Awards, nous vous avons demandé quels étaient les jeux que vous attendiez le plus. Nous avons profité de ce sondage pour recenser les dix premiers jeux arrivés en tête de ce classement pour vous regrouper les 10 jeux que vous, notre communauté, attendez le plus en 2022. Voici les heureux élus.

1 – Horizon: Forbidden West

Date de sortie : 18 février 2022

: 18 février 2022 Plateforme : PS4 – PS5

Aloy sera de retour en ce début d’année 2022, et pour vous, il s’agit là de votre jeu le plus attendu de ces prochains mois. Signe d’un engouement très fort envers ce Horizon: Forbidden West, qui doit à la fois enrichir les bases du premier tout en offrant un monde ouvert encore plus grisant à parcourir.

Guerrilla Games semble s’être donné les moyens pour réussir ce pari, comme on a pu le voir dans les premiers trailers et extraits de gameplay du jeu. Aloy sera plus rapide, plus aguerrie et plus dangereuse dans ce nouvel épisode, avec une palette de coups plus vaste et un système de combat qui semble être bien plus dynamique que dans le premier opus.

La seule grosse interrogation qui réside autour de ce Horizon: Forbidden West concerne sa version PS4, qui s’est récemment montrée en images, mais que l’on attend toujours de voir en mouvement. Si cette version est à la hauteur et que la version PS5 parvient à frapper fort techniquement, nul doute que cet épisode devrait autant marquer que le premier.

2 – The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Plateforme : Nintendo Switch

Même si Breath of the Wild n’a encore même pas 5 ans, on a parfois l’impression que sa suite est une arlésienne, et c’est peut-être ce qui lui coûte la première place de ce classement. Ce nouvel opus, qui n’a pas encore de nom définitif, est heureusement réapparu lors de l’année 2021 avec un extrait de gameplay plus conséquent, nous laissant entrevoir une suite avec un royaume d’Hyrule bien différent.

Exit les longues marche à pied ou à cheval, ici, c’est direction les îles célestes. Il semblerait que Hyrule soit en morceaux suite à un cataclysme et Link devra alors parcourir de très nombreuses îles à travers le ciel, ce qui devrait donner lieu à un vrai dépaysement, même si l’on connait le premier épisode par cœur.

De nouvelles mécaniques seront donc au programme, comme la faculté de Link à pouvoir littéralement plonger dans le sol, et nul doute que le lore du jeu devrait également nous réserver quelques surprises. Malheureusement, aucune date de sortie fixe n’est encore connue pour le titre, mais vous comme nous, on y croit pour 2022.

3 – God of War Ragnarok

Date de sortie : Courant 2022

: Courant 2022 Plateforme : PS4 – PS5

La suite des aventures de Kratos et Atreus est à nos portes, et étant donné l’enthousiasme qui règne autour du dernier opus en date, il ne faut pas s’étonner de voir God of War Ragnarok siéger sur le podium de ce classement. Alors que le titre n’a pour l’instant montré qu’un trailer, cela est suffisant pour faire de lui l’un des jeux les plus attendus de cette nouvelle année.

Le papa guerrier et son fiston vivront ici de nouvelles aventures qui les feront voyager à travers les différents royaumes de la mythologie nordique, tandis que Thor sera à leurs trousses (ainsi que d’autres personnages, mais on taira les spoilers). Ce nouvel épisode promet donc d’apporter de nouveaux décors avec des royaumes encore jamais visités, ainsi que des ennemis inédits.

Le système de combat ne semble pas avoir trop bougé, mais puisqu’il avait été salué dans le dernier épisode, on comprend pourquoi l’équipe a préféré rester sur ces bonnes bases. On espère que cet épisode sera au moins aussi marquant que celui de 2018, en croisant surtout les doigts pour qu’il le dépasse.

4 – Hogwarts Legacy: L’héritage de Poudlard

Date de sortie : Courant 2022

: Courant 2022 Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

On ne va pas se mentir, étant donné l’engouement autour du titre à chaque brève l’évoquant de près ou de loin, on pensait que Hogwarts Legacy serait largement en tête des jeux les plus attendus. Il tient malgré tout une très bonne place et montre l’appétit des Potterhead pour un vrai AAA dans l’univers si riche de la licence Harry Potter.

On l’attendait initialement pour 2021, mais comme bon nombre de jeux dans cette liste, cette date semblait être un peu optimiste. Depuis son report, le titre est aux abonnés absents à chaque grand rendez-vous de l’industrie, malgré des rumeurs persistantes.

Avec les 20 ans des films, 2022 semble être l’année parfaite pour que cet action-RPG refasse surface. On sait qu’il arrivera probablement à la toute fin de l’année, étant donné que Warner Bros sera déjà occupé début 2022 avec la promotion du troisième film Les Animaux Fantastiques, mais on espère qu’il ne redoublera pas encore une fois pour nous faire attendre jusqu’en 2023.

5 – Elden Ring

Date de sortie : 25 février 2022

: 25 février 2022 Plateforme : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

Avec la promesse d’un monde ouvert tout en conservant la formule si populaire des Souls, Elden Ring a longtemps sonné comme un fantasme, un projet que l’on avait du mal à voir se concrétiser. Et pourtant, le titre de From Software semble être fin prêt pour sortir au tout début de l’année, comme l’a prouvé la dernière bêta du jeu.

Cet essai nous a permis de voir que la proposition du monde ouvert tenait largement la route, et que le feeling des Souls ne s’était pas perdu en chemin. Même en bouleversant la formule, les sensations restent intactes et si le titre peut avoir des allures de Dark Souls 4 en monde ouvert pour certains, le diable se cache dans les détails comme on dit.

L’univers du jeu, développé conjointement entre Hidetaka Miyazaka et George R.R. Martin est déjà fascinant, et ce nouveau monde semble regorger de secrets que l’on a hâte de découvrir en février.

6 – A Plague Tale: Requiem

Date de sortie : Courant 2022

: Courant 2022 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

Un frenchie prmi tous ces mastodontes, et pas n’importe lequel. Auréolé de succès, A Plague Tale: Innocence a droit à sa suite nommé A Plague Tale: Requiem, qui nous raconte la suite de l’histoire d’Amicia et Hugo dans un monde toujours en proie à des millions de rats.

Le titre s’est récemment montré lors des Game Awards pour nous présenter de premières images in-game, où l’on a pu voir de splendides nouveaux décors, avec de nouvelles menaces à l’horizon pour nos deux jeunes protagonistes.

Et oui vous ne rêvez pas, le titre va également s’offrir une version sur Switch malgré les impressionnantes images qu’il a dévoilé, mais pour cela, il faudra passer par le cloud gaming.

7 – Légendes Pokémon Arceus

Date de sortie : 28 janvier 2022

: 28 janvier 2022 Plateforme : Nintendo Switch

La promesse de Légendes Pokémon Arceus est attendue depuis bon nombre d’années. La licence Pokémon effectue son vrai virage en monde ouvert, façon Breath of the Wild (oui on sait, la comparaison est facile et éculée), même si l’on semble plutôt se diriger vers de grandes zones interconnectées plutôt qu’un seul et grand espace.

Cet épisode nous replonge dans la région de Sinnoh, mais dans le passé, lorsque l’on l’appelait encore Hisui. On aura alors pour but de constituer le tout premier Pokédex de la région, avec des Pokémon que l’on connait bien qui sont ici disponibles dans des versions plus « locales ».

Le vrai changement de cet épisode, c’est donc ces grandes espaces à explorer librement avec notre personnage, qui pourra capturer des Pokémon à la volée simplement en les croisant dans la nature. Les combats restent au tour par tour, mais plusieurs détails devraient changer un peu les habitudes. On a hâte de voir si la technique pourra suivre, et si cet opus marquera un vrai tournant pour la licence.

8 – Final Fantasy XVI

Date de sortie : Courant 2022

: Courant 2022 Plateforme : PS5 (PC ?)

Un peu à l’image d’Hogwarts Legacy, on s’attendait à avoir des nouvelles de Final Fantasy XVI en 2022, lors de chaque grand rendez-vous. Mais étant donné que le travail sur Final Fantasy XIV: Endwalker a pas mal occupé Naoki Yoshida, producteur du seizième épisode, le prochain opus canonique n’a pas vraiment eu le temps de préparer son retour médiatique, malgré les promesses.

Depuis sa première vidéo de gameplay et les quelques informations qui ont été distillées ici et là en 2020, on ne sait rien de plus sur ce Final Fantasy XVI, qui cristallise pourtant toutes les attentes des fans de la saga.

Décidément plus orienté vers l’action, ce nouvel épisode semble dépeindre un monde plus sombre qu’à l’accoutumé, plus proche de la dark fantasy, et avec les sauveurs de Final Fantasy XIV à la baguette, on ne peut avoir que hâte de voir où cet épisode va nous mener.

9 – Forspoken

Date de sortie : 24 mai 2022

: 24 mai 2022 Plateforme : PC – PS5

L’autre grosse production de Square Enix arrive juste derrière Final Fantasy XVI dans vos votes. Forspoken intrigue depuis sa première apparition, notamment à cause de son grand monde ouvert, qui semble être divisé par de grandes zones à explorer à toute vitesse grâce aux pouvoirs magiques de l’héroïne.

Cette nouvelle licence nous placera dans al peau de Freya, une jeune femme vivant à New-York qui va se retrouver être transportée dans un monde inconnu, avec de nouveaux pouvoirs entre ses mains.

Les vastes zones à explorer offrent un grand sentiment de liberté et l’utilisation des pouvoirs magiques semble avoir été particulièrement travaillé. Freya pourra ainsi marteler ses ennemis de roches comme une mitraillette, geler l’eau qu’elle leur lancera, placer des mines dans le sol, se protéger avec des boucliers magiques… bref, l’arsenal à sa disposition semble être bien complet et grisant à contrôler.

10 – Starfield

Date de sortie : 11 novembre 2022

: 11 novembre 2022 Plateforme : PC – Xbox Series

Il faudra attendre pas mal de temps avant que The Elder Scrolls VI arrive, et d’ici là, on pourra poser les mains sur Starfield, la nouvelle grande licence de Bethesda, et par extension de Microsoft.

L’éditeur nous emmène cette fois-ci dans les étoiles avec un RPG de science-fiction qui promet de présenter un univers riche, rempli de possibilités, avec des choix qui viendront façonner notre aventure.

Le titre est encore assez mystérieux puisque l’on n’a vu aucune image de gameplay, mais cela suffit à faire de lui l’un des jeux les plus attendus de l’année. Car oui, Starfield devrait bien sortir en 2022, comme l’a confirmé Bethesda, même si une date aussi lointaine dans l’année n’est pas du tout à l’abri d’un report. Mais on ne veut pas porter la guigne, alors on y croit.

Voilà qui conclut ce classement des dix jeux que vous attendez le plus en 2022. Certains titres comme Dying Light 2: Stay Human, STALKER 2, Test Drive Unlimited Solar Crown ou même Kirby et le Monde Oublié sont passés tout près d’intégrer cette liste, ce qui montre que l’exceptionnel line-up qui nous attend en 2022 devrait être rempli à ras bord de gros titres à attendre.