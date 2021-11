Tinykin : Présentation et interview de Splashteam, le replay en vidéo

Autrefois appelé Sbirz, Tinykin a désormais bien changé et affiche un look plus beau que jamais. Splashteam était de retour à l’AG French Direct afin de présenter son prochain titre, et Romain Claude et Marie Marquet du studio sont également venus parler du jeu lors de nos lives post-show en compagnie d’ExServ.

Tinykin sortira pendant la période estivale 2022 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch. Vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits Steam.