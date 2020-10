There Is No Light : Une campagne Kickstarter menée avec succès

Développé par Zelart et édité par HypeTrain Digital, There Is No Light est un tout nouveau projet vous mettant dans la peau d’un père prêt à tout pour sauver son fils d’un sacrifice rituel. La campagne Kickstarter, récemment terminée, a alors accumulé plus de 70 000$ soit plus de 200% de l’objectif fixé initialement grâce à la contribution de près de 2100 personnes.

Un bilan plutôt positif

Avec une première contribution à 17$ pour obtenir une copie numérique du jeu, la campagne Kickstarter a donc été un succès pour ce projet. Grâce à une telle réussite, de nombreux paliers ont été franchis ce qui a permis d’étoffer le titre avec pas mal de contenu supplémentaires, on retrouve :

L’ajout de nouvelles quêtes secondaires

Un bestiaire pour détailler chaque créature

Des effets visuels améliorés

Une deuxième fin possible

Un NG+

Une nouvelle mécanique : « Reports to the Sun Corps »

Du genre hack’n slash, notre protagoniste va devoir se frayer un chemin à travers une pléthore de créatures démoniaques pour parvenir à ses fins. Pour ce faire, celui-ci pourra s’équiper de 4 armes aux compétences et styles de jeu différents. On dénote cependant que toutes ces armes, excepté la première que l’on reçoit, pourront être brisées.

Un monde riche et sombre

There Is No Light affiche un univers sombre et gore qui cacherait de multiples secrets. Le tout est alors mis en valeur à travers une direction artistique tout en pixel-art. Décrit comme une fusion entre un monde post-apocalyptique et fantastique, l’univers de There Is No Light ne se contente pas seulement d’être vaste puisqu’un système de karma est présent. Cette mécanique aura pour but d’afficher différentes répercussions sur l’univers du jeu selon les choix faits par le joueur pendant l’aventure.

Une histoire et un lore assez riches semblent également de la partie. On retrouve en effet plusieurs clans et créatures dans le monde du jeu et chaque zone permettra d’en apprendre un peu plus sur son histoire. Une démo gratuite était alors disponible pendant toute la durée du Kickstater, malheureusement puisque celle-ci est terminée il faudra désormais attendre pour mettre la main sur le jeu. There Is No Light est pour le moment prévu pour sortir sur Steam durant le mois d’août 2021.