The Wolf Among Us 2 lâche son premier trailer et sortira en 2023

Le grand jour est enfin arrivé pour The Wolf Among Us 2. Après des années d’attente malgré une officialisation il y a quelques temps, le titre de Telltale a eu droit à une grande présentation organisée par le studio et Geoff Keighley, qui devait enfin mettre en lumière tout ce que cette suite a à offrir. On découvre donc un premier trailer pour ce The Wolf Among Us 2, tout en ayant la confirmation que le titre ne sortira pas cette année.

Bigby sort les crocs, mais prend son temps

Eh oui, même si on est ravis de revoir Bigby lutter contre ses montées de colère, il faudra malheureusement attendre 2023 pour découvrir The Wolf Among Us 2, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Ce premier trailer se concentre sur l’intrigue du premier épisode de la saison, qui sera constituée de 5 épisodes. On nous précise alors que les 5 épisodes seront prêts avant la sortie du premier, et qu’ils sortiront bien individuellement, mais à un rythme plus régulier.

Cette suite se déroulera donc 6 mois après la première aventure, avec un Bigby un peu éloigné de Fabletown, ayant des rapports un peu tendus avec Blanche-Neige. On nous confirme donc que l’on reverra des personnages de la première saison en plus de ces deux-là, ainsi que de nouveaux personnages. On nous promet des nouveautés de gameplay, des choix encore mieux travaillés etc.

Le studio est actuellement en plein travail de motion-capture, et ne veut pas donner de date trop tôt afin de ne pas avoir à le repousser. On nous assure que le développement du jeu The Expanse ne va pas entrer en conflit avec celui de The Wolf Among Us 2, étant donné que Telltale collabore avec Deck Nine Games pour ce dernier titre.