Telltale planche sur un jeu basé sur la série de science-fiction The Expanse

A défaut de nous donner des nouvelles de The Wolf Among Us 2, Telltale Game nous présente un tout nouveau projet basé sur la série The Expanse.

Camina Drummer, une femme percutante

The Expanse: A Telltale Series est un jeu narratif qui nous emportera dans une aventure ayant pour protagoniste Camina Drummer joué par l’actrice Cara Gee dans la série TV The Expanse. Bonne nouvelle, elle reprendra son rôle via le doublage avec ce petit accent qui fait son charme comme vous avez pu le constater dans le trailer. Elle dirige une équipe faisant de la récupération et qui partira à la recherche d’un mystérieux trésor aux abords de la ceinture.

Les joueurs devront travailler avec plusieurs personnages possédant différentes personnalités, affronter une mutinerie sanglante, explorer des endroits au-delà de la ceinture et prendre des décisions difficiles qui décideront du sort du vaisseau spatial Artemis et de son équipage. Les fameux « xxx s’en souviendra » qui sont la petite marque des jeux du studio.

The Expanse: A Telltale Series est prévu sur PC et consoles à une date indéterminée.