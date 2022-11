The Witcher : On sait maintenant qui sera le réalisateur de la prochaine trilogie

CD Projekt Red a du pain sur la planche concernant l’avenir de la saga The Witcher. Avec plusieurs projets en préparation, le studio polonais était obligé de déléguer certains titres en les confiants à d’autres équipes, comme le remake du premier The Witcher, mais en ce qui concerne la prochaine trilogie, tout reste à la maison. Avec les départs qui ont touché le studio, il est temps pour CD Projekt Red de promouvoir certaines têtes, et on apprend aujourd’hui qu’un ancien du studio va devenir le réalisateur de The Witcher 4 (à défaut de l’appeler autrement).

Career news: I’m directing the new Witcher Saga. Since joining @CDPROJEKTRED I believe nothing is impossible and raising the bar, telling emotional stories & creating worlds is what we’re here for. I’m proud to be part of CDPR and work with such a talented and passionate team.

— Sebastian Kalemba (@Skalemba) November 3, 2022