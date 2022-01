The Witcher : La production de la saison 3 de la série Netflix démarre doucement

La saison 2 de la série The Witcher, diffusée sur Netflix, a encore été un succès retentissant pour la saga, et on savait déjà qu’une saison 3 était signée, et que celle-ci ne tarderait pas à être produite. Le site Redanian Intelligence, qui suit de très près l’actualité de la série, a remarqué via Instagram que la production de cette saison 3 était en train de démarrer, et que le tournage ne devrait plus trop tarder.

Le décor de la saison 3 prend vie

Depuis quelques jours, Lauren Hissrich et ses équipes publient de nombreuses photos où on peut les voir en train d’effectuer du repérage pour les prises de vue en pleine nature, mais le producteur Steve Gaub révèle encore plus de clichés qui montrent que les choses se préparent en coulisse.

Il a notamment donné un aperçu du nouvel endroit où sera filmé la série, à savoir Longcross Studios, avec une photo qui montre l’étendue de la construction des décors, suivie par une petite déclaration : « Nous n’allons définitivement pas viser plus petit dans la saison 3 de The Witcher. »

Le tournage en lui-même devrait normalement commencer au mois de mars selon le site, tandis qu’une sortie en 2023 se profile à l’horizon. D’ici là, on pourra profiter de la mini-série Blood Origin, qui devrait quant à elle arriver en 2022.