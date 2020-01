The Witcher : le film d’animation Netflix dévoile un premier synopsis

Alors qu’il n’était qu’une rumeur pendant un temps, le film d’animation The Witcher a vite été confirmé par Netflix. The Witcher: Nightmare of the Wolf vient d’ailleurs d’avoir droit à une page sur le site de géant du streaming, où un premier synopsis est visible.

La jeunesse de Vesemir ?

Voici donc ce que l’on peut lire sur le site de Netflix à propos de ce futur film d’animation :

« Bien avant de d’entraîner Geralt, Vesemir a commencé son long voyage de sorceleur après qu’une mystérieuse Deglan l’ai réclamé grâce au Droit de surprise. »

La vraie surprise ici, c’est de savoir que ce film sera non pas consacré à Geralt, mais à son fidèle mentor, le charismatique Vesemir. Le film devrait alors faire une transition idéale pour ensuite introduire le personnage dans la saison 2 du show, qui est actuellement en cours de préparation.