La série The Witcher brise un record et pourrait obtenir un film d’animation

Le mois dernier, la série The Witcher de Netflix a conquis un large public, au point de rapidement devenir l’une des séries les plus regardées de la plateforme. Mieux que cela, elle parvient à décrocher un nouveau record, qui lui promet un bel avenir.

Un film d’animation en chantier ?

On apprend que la première saison de The Witcher a été la saison 1 la plus regardée de tous les temps sur Netflix, toutes séries confondues. Un joli exploit qui a aussi fait exploser les ventes de livres de la série, tout en redonnant envie de jouer à The Witcher III.

Fort de ce succès, Netflix prépare déjà la saison 2 du show avec Henry Cavill, mais celle-ci devrait seulement arriver en 2021. Histoire de nous faire patienter, il se pourrait bien qu’un film d’animation soit en préparation. Si l’on en croit la Writers Guild of America, un film d’animation The Witcher : Nightmare of the Wolf a été commandé et serait écrit par Beau DeMayo, qui a justement œuvré sur la série.

Il faudra encore attendre pour avoir une confirmation, mais la série The Witcher compte bien faire les beaux jours de Netflix dans les années à venir.