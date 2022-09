Accueil » Actualités » The Witcher : CD Projekt Red prévoit plusieurs nouveaux jeux pour la saga, The Witcher 3 next-gen arrive bientôt

CD Projekt Red a récemment levé le voile sur le futur de Cyberpunk 2077 avec sa prochaine extension Phantom Liberty, mais il faut s’attendre à ce que ce nouveau contenu soit le seul DLC d’envergure pour le jeu. Après cela, la majorité de l’équipe ira certainement rejoindre le développement du prochain jeu The Witcher, déjà annoncé par le studio. Et après la débâcle Cyberpunk 2077, du moins sur le côté de l’image, CD Projekt Red semble avoir maintenant envie de capitaliser à fond sur The Witcher.

Jusqu’à The Witcher 6 ?

On ne va pas faire smeblant d’être surpris, mais CD Proket Red a bien confirmé que le prochain The Witcher n’est pas le seul jeu de la saga sur lequel le studio penchait. Comme le relaye Eurogamer, Adam Kiciński a clarifié ses propos tenus lors du précédent bilan financier du studio en déclarant :

« Comme la première saga était de trois jeux … nous sommes en pré-production du premier jeu de la deuxième saga Witcher. »

Tout cela avant de confirmer que le studio pensait à davantage de jeux après celui qui arrive. On s’en doutait, bien évidement, mais c’est encore plus clair maintenant. Ce nouveau The Witcher sera bien le début d’une nouvelle saga, potentiellement d’une nouvelle trilogie, qui sait.

The Witcher 3 next-gen arrive

Et qu’en est-il des version PS5 et Xbox Series dans tout cela ? Ces dernières doivent nous arriver dans les prochaines semaines, avant la fin de l’année 2022, mais le studio n’a donnée aucune nouvelle à leur sujet. De quoi s’inquiéter d’un nouveau report ?

Pas pour le studio, qui a réaffirmé une nouvelle fois que ces version next-gen pour The Witcher 3 étaient toujours prévues pour sortir durant le quatrième trimestre.

Rappelons que ces versions ont été repoussées suite au changement de studio, avec CD Projekt Red qui a récupéré le projet des mains de Saber Interactive. On attend maintenant une date plus précise.