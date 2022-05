CD Projekt : Le nouveau The Witcher est en pré-production, la moitié du studio travaille sur l’extension de Cyberpunk 2077

CD Projekt Red partage désormais très régulièrement son avancée sur ses différents projets. On sait dorénavant que la version next-gen de The Witcher 3 n’arrivera pas avant le dernier trimestre 2022, et que l’extension de Cyberpunk 2077 n’est pas prévue avant 2023. Le studio donne aujourd’hui des nouvelles concernant la répartition de ses équipes, tout en indiquant que le nouveau jeu The Witcher vient de passer une étape très importante.

Les projets avancent bien

Dans son dernier bilan en date, CD Projekt Red nous donne une meilleure idée des préoccupations actuelles du studio, via un graphique qui permet de voir comment sont répartis les employés sur chaque projet.

On peut ainsi voir que la moitié de CD Projekt Red travaille maintenant sur l’extension de Cyberpunk 2077, et que seulement un tout petit groupe travaille sur le support du jeu pour les prochaines mises à jour plus mineures. On devrait en apprendre plus sur cette extension dès la deuxième moitié de l’année 2022.

L’autre détail intéressant de ce rapport, c’est l’augmentation de la taille de l’équipe sur le prochain jeu The Witcher. Et c’est bien normal, car selon Adam Kiciński, patron de CD Projekt Red, la phase de recherche autour de cet épisode est terminée, et le jeu est maintenant entré en phase de préproduction. Cette phase peut bien entendu durer des années, mais au moins, le projet avance et les idées à son sujet sont déjà plus ou moins arrêtées.