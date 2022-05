The Witcher 3 : Les versions PS5 et Xbox Series sortiront durant le dernier trimestre 2022

Le mois dernier, on apprenait que CD Projekt Red reprenait en main le développement des versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3, sans doute à cause de la guerre en Ukraine qui a impacté le bon fonctionnement de Saber Interactive, qui était en charge du projet. Le studio a immédiatement rassuré les fans en déclarant que le portage se déroulait bien, mais que ce changement d’équipe l’obligeait à reporter la sortie de ces versions PS5 et Xbox Series à une date indéterminée. On en sait maintenant un peu plus sur la nouvelle période visée.

Une version next-gen pour les fêtes de fin d’année ?

Let's make this 7th anniversary even better, shall we? We're delighted to share that the Next Gen version of The Witcher 3: Wild Hunt is planned to release in Q4 2022. See you on the Path, witchers! pic.twitter.com/2wQbxMP4zh — The Witcher (@witchergame) May 19, 2022

Aujourd’hui, on fête les 7 ans de la sortie de The Witcher 3 sur PC, PS4 et Xbox One. Alors forcément, CD Projekt Red n’allait pas laisser les fans sans donner quelques informations sur ces versions next-gen, attendues depuis pas mal de mois maintenant.

Le studio a alors tweeté que les versions PS5 et Xbox Series sont maintenant planifiées pour sortir durant le tout dernier trimestre de l’année 2022, donc logiquement entre octobre et décembre.

On imagine que le studio ne veut pas donner de date précise pour le moment pour éviter d’avoir une deadline publique qui pourrait être une nouvelle fois amenée à changer, mais maintenant, on sait au moins que Geralt, Ciri et les autres reviendront sur next-gen durant cette période.