Deux tiers de CD Projekt Red travaillent maintenant sur le prochain jeu The Witcher

Le prochain the Witcher entrera en production cette année

C’est donc durant l’habituelle réunion avec les investisseurs que le studio a expliqué comment étaient répartis ses employés sur les différents projets en cours. On apprend que plus de 400 personnes sont maintenant affectées au projet Polaris, le nom de code pour le prochain The Witcher. Ce qui en fait les deux tiers du studio, soit la taille requise par CD Projekt Red afin que le titre puisse entrer dans sa pleine phase de production au cours de la deuxième moitié de l’année 2024. Les choses commencent donc à se préciser et à s’accélérer pour ce prochain jeu, qui est sur de bons rails pour le moment.

Le studio a aussi profité du bilan pour faire le point sur l’avancée de ses autres projets, comme celui développé par The Molasses Flood, qui en est lui aussi au stade de préproduction. Ce dernier et Project Polaris sont donc les projets les plus avancés pour CD Projekt Red, sachant que le remake du premier The Witcher n’est encore que dans sa phase de concept, comme Project Orion, suite de Cyberpunk 2077. C’est encore plus flou pour la nouvelle licence du studio, au nom de code Hadar, dont les contours ne sont pas encore totalement fixés.