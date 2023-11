The Witcher 3 : Le support officiel pour les mods arrivera en 2024

Maintenant que les dépannages d’urgence de Cyberpunk 2077 sont terminés, le studio polonais peut se reconcentrer sur sa licence la plus forte. Plusieurs jeux The Witcher sont en préparation, mais avant d’en voir la couleur, la communauté aura droit à un dernier cadeau gratuit de la part de CD Projekt Red, avec l’arrivée du support officiel pour les mods dans The Witcher 3 :

Cette fonctionnalité ne sera disponible que sur PC dans le courant de l’année 2024, et devrait donner plus de possibilités aux moddeurs, avec des créations plus stables. The Witcher 3 est déjà un véritable vivier de mods, mais ce support officiel donnera plus d’outils pour pousser la pratique encore plus loin. On a déjà hâte de voir ce que les plus créatifs vont inventer pour prolonger l’expérience.

We're thrilled to announce that we're working on a mod editor for The Witcher 3: Wild Hunt! ⚔️

It will allow you to create your own experiences in the game by making something completely new or editing existing quests and content. We’re planning on releasing it for free in 2024.… pic.twitter.com/e2kvXRqegZ

— The Witcher (@witchergame) November 15, 2023