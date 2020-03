The Seven Deadly Sins : Grand Cross : le détail de la mise à jour du 17 mars

Après celle du 10 mars, The Seven Deadly Sins : Grand Cross vient de se mettre à jour pour ajouter un peu plus de contenu et surtout un nouveau personnage. Netmarble vient en effet de publier le détail des ajouts que l’on vous traduit ci-dessous.

Un nouveau renard de l’avarice

En remplacement de Merlin, c’est un autre pêché de la troupe qui débarque. Il s’agit de l’unité suivante : [Le renard de l’avarice] Ban aventurier SSR ayant l’attribut PV (vert). Un bon combattant pour le PVP qui va toutefois se retrouver rapidement dispensable si les futures mises à jour suivent la version japonaise avec un Hellbram qui sera un must-have.

Voici donc tous les autres apports de cette mise à jour :

Le chapitre 6.5 avec de nouvelles récompenses et de nouvelles quêtes du scénario

De nouvelles récompenses pour les connexions journalières

De nouveaux cosmétiques pour Ban (armes, costumes, et accessoires)

De nouveaux bundle pour la boutique

Un nouveau héros dans la boutique de pièces : [Le grizzly de la paresse] King, le roi des fées

De nouveaux tampons

Il semblerait que le rythme soit d’une mise à jour par semaine, on peut donc attendre la suite pour la semaine prochaine. The Seven Deadly Sins : Grand Cross est disponible sur iOS et Android. N’hésitez pas à consulter tous nos guides sur le jeu.