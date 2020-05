The Seven Deadly Sins Grand Cross : le détail de la mise à jour du 6 mai

Après l’éblouissant Escanor la semaine dernière, The Seven Deadly Sins Grand Cross continue sur sa lancée et se met à jour en proposant notamment trois nouvelles unités. On vous détaille le tout ci-dessous.

Une nouvelle Elizabeth

La star de ce nouveau patch est [Une nouvelle aventure] Princesse Elizabeth (bleu), toutefois les conditions d’invocations seront plus ou moins différentes puisque l’on aura droit à un système de pallier (Bannière de progression) où l’on gagnera des points de loyauté en invoquant sur la bannière ce qui donnera la garantie d’obtenir l’unité en atteignant le dernier pallier. Les points de loyauté serviront à acheter différentes récompenses : des pendentifs SSR, des calices de vie, des enclumes, et des pierres de développement pour les équipements.

Faut-il invoquer [Une nouvelle aventure] Princesse Elizabeth ?

Il ne s’agit pas d’une unité indispensable, vous pouvez donc économiser vos diamants dont le stock a sans doute été épuisé par Escanor. D’après ce que l’on sait de la version japonaise, elle n’est vraiment utile que pour la grotte d’entrainement, une nouvelle activité qui arrivera surement dans les prochaines semaines.

Qu’apporte encore cette mise à jour ?

Pas grand chose si ce n’est un nouveau « Hawk Pass » qui apportera son lot de récompenses en accomplissant des tâches spécifiques. Comme bon nombre de « passe » du genre dans l’industrie, il y aura des récompenses que l’on pourra obtenir gratuitement et d’autres bien plus nombreuses si vous achetez le passe coûtant environ 8€.

Ce passe introduira notamment deux nouvelles unités : Deldry et Arden. Pour faire court, ces personnages ne sont pas non plus très bien placés dans la « meta » du jeu, on vous conseille donc de ne pas gaspiller des ressources pour les développer.

The Seven Deadly Sins : Grand Cross est disponible sur iOS et Android. En attendant la maintenance, n’hésitez pas à consulter tous nos guides sur le jeu.