The Quarry s’offre une vidéo récapitulative, mais reporte la sortie de son mode multijoueur en ligne

Supermassive Games s’est associé à 2K Games pour réaliser The Quarry, un nouveau jeu d’horreur qui semble marcher sur les plates-bandes d’Until Dawn, comme on a pu le constater nous-même durant notre aperçu. Deux semaines avant sa sortie, le titre a aujourd’hui droit à un nouveau trailer de présentation, mais cela s’accompagne d’une bien mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui voulaient profiter du jeu à plusieurs en ligne.

Pas de jeu en ligne avant juillet

La longue vidéo d’aujourd’hui nous offre un bon aperçu de l’aventure horrifique qui nous attend, tout en admirant un peu les performances de motion capture des différents membres du casting et en faisant un tour dans les options proposées par le jeu.

La mauvaise nouvelle, c’est que le mode multijoueur en ligne n’arrivera pas dans les temps. Will Byles, réalisateur du jeu, indique que ce mode arrivera finalement le 8 juillet prochain, le temps de le peaufiner. Il sera tout de même possible de jouer en coop sur une seule machine en local dès la sortie du jeu.

The Quarry est prévu pour le 10 juin 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.