The Quarry se met à jour avec l’arrivée de son mode multijoueur en ligne

Le studio Supermassive Games a maintenant les yeux tournés vers la sortie de The Devil in Me, le prochain épisode de The Dark Pictures Anthology, mais il avait encore un détail à régler concernant The Quarry. Sorti le mois dernier, le jeu d’horreur avait été amputé au dernier moment de son mode multijoueur en ligne, afin que celui-ci soit un peu plus peaufiné. L’attente est désormais terminée, puisque le jeu reçoit aujourd’hui un nouveau patch.

Une mise à jour multijoueur très attendue

La mise à jour apportant le mode multijoueur en ligne est donc disponible pour The Quarry, et vous permet donc de profiter de cette aventure horrifique à plusieurs sans être devant la même machine. Pour cela, il suffit qu’un des participants accueille les autres joueurs et joueuses sur sa partie, et les décisions à prendre sont ensuite déterminées de manière collégiales via un sondage parmi les participants.

Ce patch permet aussi de profiter des bonus de l’édition Deluxe avec l’arrivée de costumes ayant pour thème les années 80, histoire d’habiller les personnages avec un autre look (le DLC est aussi vendu séparément).

The Quarry est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test afin d’en savoir plus sur le jeu.