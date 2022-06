Accueil » Actualités » The Quarry et High on Life devaient initialement être des jeux Stadia

Depuis la fermeture de ses studios internes, Google Stadia a bien de mal à tirer son épingle du jeu, même si la technologie semble convaincre la plupart des géants de l’industrie. Avec cette dernière, Google nous avait promis des jeux originaux, tournés vers la diffusion en streaming avec une interactivité jamais vue, mais l’échec de la plateforme a coupé court à toutes ces ambitions. Et on apprend aujourd’hui que The Quarry, le nouveau jeu d’horreur de 2K Games et Supermassive Games, devait justement être l’un des jeux « signatures » de Stadia.

Deux exclusivités Stadia mises de côté

Le site Axios nous indique qu’à l’origine, The Quarry était un titre qui devait mettre en avant l’interactivité promise par Stadia, tandis que High on Life, un jeu présenté lors de la conférence Xbox-Bethesda, était lui aussi conçu pour la plateforme.

Google avait effectivement annoncé un partenariat avec Supermassive Games en 2020, mais un an plus tard, le développement de tous les projets internes a été mis en pause, de quoi refroidir les partenaires externes de l’entreprise. Finalement, les deux jeux n’ont même pas eu droit à des versions Stadia en plus des autres plateformes.

Les deux studios concernés n’ont pas ajouté plus de détails à cet article, mais on sait maintenant que Stadia aurait pu se décrocher deux belles exclusivités si la plateforme n’avait pas été complétement freinée par Google.