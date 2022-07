Accueil » Actualités » Le studio Supermassive Games (The Quarry, The Dark Pictures) vient d’être racheté

Le studio Supermassive Games enchaîne les projets en ce moment et n’hésite pas à collaborer avec plusieurs éditeurs, que ce soit Bandai Namco ou 2K Games. Reconnu pour ses jeux d’horreur narratifs de bonne facture, comme The Quarry ou la série des The Dark Pictures, le studio a forcément été courtisé à un moment ou à un autre par plusieurs grands groupes, mais on apprend aujourd’hui que c’est l’entreprise danoise Nordisk Games qui a mis le grappin dessus.

Une bonne nouvelle pour le studio ?

Eurogamer a rapporté l’information en précisant que Nordisk Games avait déjà acheté des actions par le passé au sein du studio, à hauteur de 30%, mais il fait aujourd’hui l’acquisition complète de Supermassive Games. On ignore encore à quel montant le studio a été racheté pour le moment.

Si le nom de Nordisk Games ne vous dit probablement rien, vous connaissez peut-être certains des studios possédés par le groupe. On retrouve notamment le studio MercurySteam, qui a développé Metroid Dread, mais aussi Avalanche Studios, l’équipe derrière les jeux Just Cause.

Aujourd’hui, Supermassive Games compte plus de 300 employés, ce qui explique pourquoi il a été en mesure de travailler sur plusieurs titres en même temps. Nul doute que ce rachat permettra d’allouer encore plus de ressources aux équipes, sans doute pour développer la licence The Dark Pictures tout en s’autorisant des jeux à part.