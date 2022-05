Aperçu The Quarry – Le successeur spirituel d’Until Dawn ?

The Quarry est le prochain jeu de Supermassive Games, abonné aux expériences narratives à choix multiples, avec de gros nom dans leur besace tels que The Dark Picture Anthology, ou encore Until Dawn. Fort d’une expérience plus qu’acquise dans le domaine, le titre s’annonce comme le successeur spirituel de l’exclusivité PS4, en allant même jusqu’à reprendre son décor champêtre, mais en été cette fois ci. Au programme donc, un casting estampillé jeunesse, une narration de slasher, des choix, des QTE et tenez vous bien, pas moins de 186 fins différentes annoncées par les développeurs.

Conditions de l’aperçu : Nous avons pu jouer à The Quarry sur PC pendant près d’une bonne heure, sur une démo presse qui se déroule peu après le début de l’aventure.

Roulez jeunesse

The Quarry ne déroge pas aux habitudes narratives de Supermassive Games. Vous y suivrez les mésaventures de 9 jeunes profitant de leurs derniers instants estivaux dans un chalet en pleine forêt. Bloqués pour une nuit supplémentaire dans leur cadre idyllique, les joyeux lurons vont se retrouver traqués par des individus visiblement très mal intentionnés, et peut-être… autre chose ?

La démo prenait place juste avant que les choses ne dégénèrent, ambiance feu de camp et jeu d’action-vérité. Si Until Dawn malgré son coté teenage movie gardait une ambiance plutôt violente et mature, ici nos protagonistes sont tout ce que l’inconscient collectif peut fantasmer à propos d’étudiants américains fêtant leurs derniers instants de liberté. Romances, trahisons, jalousie, le titre assume pleinement ces clichés, ici revisités sauce slasher contemporain plus grand public que son ainé.

Du lourdaud musclé au lover timide, en passant par la pimbêche et la geek introvertie, le panel de personnages de The Quarry s’est finalement révélé plus attachant qu’escompté sur cette heure de jeu. La modélisation des visages et les animations faciales convaincantes, supportées par un doublage français franchement qualitatif font plaisir à voir et entendre, si on fait fi d’une synchronisation labiale en berne (mais on ne va pas s’en plaindre, il y a des voix françaises). Il faut dire que notre démo se concentrait principalement sur ses cutscenes interactives et ne nous a que très rarement laissé les commandes directes de ses personnages.

La Forêt ça vous gaine

The Quarry vous fait incarner tour à tour chacun de ses 9 protagonistes, et vous demande fréquemment de choisir entre deux réponses pendant ses scènes de dialogues. On vous propose par exemple de choisir la prochaine victime du fameux action-vérité, dans l’optique d’influencer les relations entre chaque personnage. Ou encore de choisir tel ou tel chemin pendant une course poursuite effrénée en foret, évidemment ponctuée de QTE plutôt simplistes où l’échec est pris en compte non en tant que game over, mais comme bifurcation de la ligne narrative.

Parfois, et trop rarement durant cette démo, on nous a laissés prendre le contrôle de certains personnages pour explorer les environs et trouver des indices. Ces derniers sont mis en évidence dans le décor par des lumières scintillantes vous indiquant où chercher. Pas bien difficiles à trouver du fait de la petitesse des lieux à visiter, ils seront consignés dans votre journal et influeront sur la fin de l’histoire.

Les déplacements à la 3ème personne sont assez lourds et lents, et on ne pourra que vivement recommander l’usage d’une manette pour un confort optimal. Il est difficile de véritablement juger le gameplay de The Quarry à l’heure actuelle, puisque située en début de jeu, la séquence testée nous a surtout fait regarder passivement notre écran en attendant que surgisse une décision à prendre. Nul doute que les parties pleinement jouables seront plus nombreuses au fil de l’aventure.

C’est mon choix

Mais alors, ces choix sont-ils vraiment lourds de conséquence, ou se résument-ils à de la poudre aux yeux ? Encore une fois, si le titre nous indique que certains d’entre eux auront des répercussions à très long terme, on ne peut évidemment pas se prononcer à ce sujet. Nous pouvons en revanche confirmer qu’ils permettent d’activer ou non des cutscenes uniques selon la proposition choisie, ainsi que des événements et indices très importants. Un bon point donc, promettant une excellente rejouabilité.

Certains arcs se joueront quoiqu’il arrive de la même manière, mais après avoir consciencieusement refait la démo plusieurs fois en variant nos décisions, nous avons pu noter que The Quarry consigne soigneusement chacune d’entre elles, même les plus dérisoires. Après tout, il faut bien faire rentrer ces 186 fins quelque part n’est ce pas ?

Afin de faire varier un peu la formule habituelle, le titre déploie ponctuellement des actions contextuelles différentes, comme retenir sa respiration pendant un certain temps, ou encore interrompre une action dont vous ne voudriez pas subir les conséquences (ce qui aura bien entendu des répercussions). Egalement, on aura parfois l’occasion de consulter une voyante qui, via un tirage, permet d’avoir un aperçu cryptique des événements à venir. Il faudra lui ramener les cartes de tarot dissimulées dans le décor pendant les séquences d’exploration afin de débloquer de nouvelles prédictions.

En terrain connu

Via les menus en jeu, vous pourrez consulter l’intégralité des choix effectués par le personnage actuel, vos cartes de tarot, vos indices, ainsi qu’une carte de la zone avec ses lieux clés, vous indiquant où chaque personnage se trouve à un instant T. Un ajout intéressant d’un point de vue immersion, d’autant plus que la réalisation globale fait de Hackett’s Quarry un lieu crédible et techniquement au point, malgré un aspect un peu figé et « musée » dont on arpenterait des couloirs bien définis.

Au rang des attentes, un mode cinéma nous mettant dans la peau du réalisateur et permettant de choisir parmi un florilège d’options afin de façonner l’histoire à votre guise, ainsi qu’un étonnant mode multijoueur local ou online. De manière générale, The Quarry met le paquet sur les options d’accessibilité afin de proposer l’expérience la plus personnalisée possible. On salue l’effort bien bas, et on attend impatiemment de découvrir quels sinistres secrets recèle Hackett’s Quarry.